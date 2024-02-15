網友激推5大開架面霜　肌研、專科玻尿酸長效保濕　Curél防敏水潤

乳霜是一年四季都不可少的保養步驟，主要功效為鎖住肌膚水分，大大提升肌膚保濕度，還能加乘精華液的保養功效，讓肌膚更容易吸收。



因此一罐好的乳霜不一定要買貴，但絕對值得投資，一起看看2024網友激推「開架乳霜」TOP5，小資女不要錯過！

2024開架面霜推薦，高效保濕不黏笠~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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肌研 極潤金緻高效保濕精華霜

以獨家八種玻尿酸保濕精華為處方，搭配濃潤滑順乳霜質地，不只能強化肌膚屏障，還能從內而外活化肌膚自體保濕力，加倍補水並改善乾燥現象。精華霜的微米小分子能深層滲透至肌底，提供不間斷的長效水潤度，塗抹在肌膚上就能感受到飽滿Q彈的肌膚觸感，讓肌膚更健康透亮！

I-MJU 日本薏仁保濕潤白水凝霜

以高CP值聞名，成分中添加了薏仁萃取，質地清爽不黏膩，幫助肌膚保持保濕浸潤並改善暗沉問題，讓肌膚喝飽水同時提亮一階。尤其夏天時期容易曬傷，這款水凝霜能有效舒緩曬後肌膚不適，從臉部到全身肌膚都能使用，100元有找的價位非常值得一試！

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專科 水潤保濕輕乳霜

專為香港悶熱氣候研發，輕透的乳霜質地擦起來清爽透氣，蘊含膠原蛋白及雙重玻尿酸明星保濕成分，能有效達到深層滋潤並提升肌膚含水量。一瓶就能解決肌膚乾燥、脫皮、粗糙、暗沉、浮妝5大問題，快速提升肌膚彈性，撫平細紋，讓肌膚維持彈潤柔嫩，由內而外恢復光澤亮麗！

Curél 深層高效保濕霜

冬天肌膚會變得特別敏感及乾燥，甚至影響後續底妝的服貼度，不妨試試Curél「深層高效保濕霜」，蘊含潤浸保濕Ceramide成分，能提升肌膚保濕力，讓肌膚恢復高密度水潤狀。除此之外，還能預防乾燥問題並提升肌膚屏護，同時達到舒緩效果。雖然採深層滋潤保濕配方，使用起來卻依舊清爽不粘膩！

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Neogence 玻尿酸超導潤澤乳霜

MIT品牌Neogence超熱銷的「玻尿酸超導潤澤乳霜」，蘊含玻尿酸、神經醯胺、維他命B3與B5，幫助肌膚終結缺水輪迴。從強化肌膚屏障並防止水分流失，到修護提亮氣色、舒緩敏感等一步到位。還添加了三重植萃果油，讓保養成分能達到深層滋潤的效果，重新調理肌膚並還原緊緻澎嫩！

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