韓版還原靚靚拳？4個大餐後鏟肉瘦身法：報復式喝水＋斷食16小時

一眨眼過完新年，但是上年末的聖誕節還有跨年，還有緊接著的農曆新年，一堆聚餐讓人體重有增無減。



韓妞之間流行起一套「年終急救鏟肉瘦身法」，特別適合聚餐超多但又想保持好身材的人來實行，雖然不會助瘦但至少能夠讓你在瘋狂聚餐的這段時間不會越吃越肥！

4個大餐後的救急鏟肉瘦身法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 聚餐後的隔天要運動

雖然無法避免聚餐吃好料，但至少我們還可以讓自己增加燃燒脂肪的機會！韓妞們會在聚餐後的隔天，找時間去健身房運動，或者是在家做居家運動。透過運動來幫助消耗昨天吃進的熱量，雖然無法消耗掉一整個大餐的熱量，但至少可以有效平衡一下。

2. 聚餐後一定要喝至少2公升的水

聚餐吃的食物通常都是大魚大肉，或者免不了會喝上幾杯酒。因此韓妞們隔天就會開始大量喝水，而且堅持要喝到至少2公升的量，多喝水不僅可以有效消腫，也可以讓體內的老廢物排出，還能達到滿滿的飽足感，對於聚餐後的隔天來說算是一種減輕身體負擔的好方式。

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3. 聚餐後空腹至少16小時

聚餐時的過量飲食，很容易對身體造成負擔，因此韓妞會在隔天進行空腹約16小時的節食，這是為了要讓身體機能可以好好休息，同時也有更多時間可以消耗昨天囤積至體內的負擔。這其間也可以喝些熱茶或者牛奶，來幫助暖活腸胃。

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4. 聚餐後隔天第一餐要吃天然食物

有時候常常會因為前一天吃太多東西，隔天就毫無胃口或者是腸胃不適。這時候韓妞分享建議聚餐後隔天的第一餐，可以選擇較天然的食物來吃，像是番薯或者沙律，富含膳食纖維又不會有過多的熱量，可以減輕聚餐為身體所帶來的負擔。

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