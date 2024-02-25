豪華臀、大象腿1個動作改善！瑜珈「牛面式」矯正盆骨外擴+瘦大腿

只靠一個坐姿就能收寬瘦腿！哪個姿勢這麼厲害？



答案就是瑜珈中的「牛面式」！不但能矯正骨盆歪斜，還能瘦大腿、拉伸大腿外側肌肉，想要簡單快速瘦先把牛面式學起來！

瑜珈「牛面式」矯正假胯寬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

練習瑜珈牛面式的好處有哪些

練習牛面式的好處，在於改善寬廣下半身，不但能使外擴的骨盆往內收，也能幫助鍛鍊到大腿肌肉，使大腿和骨盆都能變得更加纖細！從今天起馬上就來練習瑜珈牛面式！

同場加映：減肚腩3日見效！3動作減水桶腰、瘦大腿 在家利用瑜珈滾筒輕鬆做（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

收髖、矯正骨盆，關鍵在姿勢要正確

想靠牛面式縮臀瘦大腿，關鍵就在姿勢要正確！當雙腿交疊時，位於上方的膝蓋翹得太高，就無法真正鍛鍊到臀腿，若本身有假胯寬、骨盆外擴現象，姿勢不正確時練習牛面式，大腿與骨盆就無法獲得很好的密合度，造成假胯寬情形加劇。

正確練習牛面式收臀瘦腿

如何正確練習牛面式？首先先以貓式跪地姿勢，將左右腳腳踝交疊，沿著小腿往上讓膝蓋往外展開、越開越好，到一定程度的時候開始往內收，感覺從大腿跟帶著髖骨邊呼氣邊收回來。

同場加映：瑜珈減肥｜7伸展動作輕鬆瘦全身 冷氣房做10分鐘瘋狂燒脂不流汗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

沿著另一條小腿往下走，走道極致後可以用手輔助推著膝蓋往下滑，將整個臀部往後靠近腳跟，這時候很多人是坐不起來的，但也沒有關係。

可以在這個位置上多練習幾次，去感受大腿根和髖骨往內收、大腿外側拉伸的感覺。正確練習牛面式，一個坐姿就能改善髖臀、骨盆外擴、假胯髖和粗大腿！

延伸閱讀：

拒當大肚婆！超簡單「日常5大改變」瘦身法：代謝增加半年瘦10公斤

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】