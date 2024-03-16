職場手錶｜5款HUBLOT Square Bang新錶面世　藍面計時錶藏4大亮點

創立時間還不到半世紀的HUBLOT宇舶在錶壇崛起速度之快令人咋舌，品牌最初靠著異材質結合的獨到創意一鳴驚人，接著又發揮年輕品牌沒有包袱的率性美學，打造出相當吸引收藏家注意的新世代時計逸品，而且宇舶近代也積極深化自家工藝水準，例如建置製錶工廠以及收購優質機芯廠等等，針對製錶的內、外在層面，宇舶不斷厚植實力，因而能在高級製錶之林占有一席之地。



宇舶腕錶發展至今愈趨多元化，品牌現今主力系列機乎都是千禧年過後誕生的產物，甚至到了2020年代以後品牌仍持續不懈地開發新作——如2022年甫與Spirit of Big Bang系列共構成全新「非圓形錶殼」家族的Shaped系列之生力軍Square Bang，亦即近年錶迷耳熟能詳的「宇宙魔方」，它的最大特色即為品牌史上首見方形錶殼設計，將令人熟悉的宇舶腕錶風格由圓形轉化成方形，並奠基於品牌招牌自製計時機芯，激發收藏家想要入手的渴望。Square Bang系列自誕生以來十分活躍，在短時間內就累積延伸出許多款式，2024年宇舶保持旺盛的創作能量，再接再厲推出系列新作Square Bang Unico藍面計時碼錶，藉由材質與配色的調整，賦予腕錶新氣象與精益求精的朝氣。全新的Square Bang Unico藍面計時碼錶一登場便以搶眼外型以及便利、好用的實戴性再度驚豔層峰市場，具體而言這款作品讓人深感興趣之處至少有以下四點⋯⋯（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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亮點1：動靜皆宜活力藍色調

Square Bang系列剛出道時一如宇舶旗下多數作品由於採用開面設計，因此露出機芯本身結構展示其精密機械本質，前兩年登場的Square Bang系列無論錶殼、時標與指針換上什麼材質和顏色，面盤呈現的機芯都維持原本金屬組件的銀灰色調，然而2024年宇舶針對全新Square Bang Unico藍面計時碼錶做出的明顯改變及在於將機芯組件鍍上藍色，宇舶此次一共推出鈦金屬、鈦金屬搭藍色陶瓷錶圈、皇金、皇金搭藍色陶瓷錶圈，以及藍色陶瓷錶殼共五款新作，它們除了機芯正、反面的多數組件都鍍上藍色，包括立體方形刻紋橡膠錶帶以及兩枚小錶盤外圈的刻度環也都是藍色，營造出有別過往的視覺魅力。藍色調之於高級錶壇重要性已不下於基本的白、黑、灰等顏色，這種配色不僅能見度愈來愈高，搭配性也倍受認可，無論佩戴者穿著正式服裝或是私下輕鬆隨性的休閒Look都能與全身造型相輔相成，散發一股不張揚卻令人印象深刻的紳士品味。

亮點2：走在時代前端的One Click錶帶快拆系統

近年很多品牌創作新錶都會強調錶帶含有「錶帶快拆系統」，作用是讓佩戴者想替自己的愛錶轉換風格或佩戴感受時能夠不假外求，藉由簡便的操作機制徒手即可拆卸、組裝錶帶。錶帶快拆系統逐漸盛行約可追溯近三、四年之間，然而宇舶早在十幾年前就已經引領時潮地開創出獨家專利的「One Click單鍵」錶帶快拆系統，從Square Bang Unico藍面計時碼錶上下方錶殼兩枚螺絲中間的梯形裝置可知其蘊含One Click系統，佩戴者只需按壓此一梯形裝置同時輕拉錶帶便會與錶殼、錶耳分離，接著再將具有兼容性的替換錶帶順著One Click系統的開口推回原位便大功告成，既維持著腕錶外觀線條的流暢性、錶帶本身的穩固性等，操作時的簡便性也令人感到滿意。

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亮點3：方形錶殼罕見高防水性能

宇舶身為創作高奢運動錶的專家，往往能在顧及腕錶精緻度、高品質與搶眼外觀的前提下，額外強調其亦適合佩戴從事戶外休閒活動的全方位身手，其中一項重要指標便是防水性能。通常具備頂級防水能力的運動錶甚至潛水錶往往都是圓形錶殼，這和防水墊圈能與圓形錶殼產生高密合度有關，相較之下方形或其他帶有邊角的錶殼造型，過往則會因為有防水墊圈難以觸及的禁區，多少影響了腕錶的密合度。然而今時今日的科技已經不同往日，宇舶在創作Square Bang系列時乃是比照運動錶的規格出發，因此Square Bang Unico藍面計時碼錶的錶背非但使用透明底蓋讓佩戴者能夠細細鑑賞機芯，其防水性能也達到方形腕錶少見的100米水準，因此若從事可能會接觸到水的一般戶外活動，Square Bang Unico藍面計時碼錶依舊有足夠本錢可以因應。

亮點4：高實用性飛返計時機芯

方形的Square Bang計時碼錶搭載的其實是圓形的HUB1280自動機芯，從面盤或透明底蓋望向機芯，由於品牌巧妙地在錶殼四角加入固定零件，且其與多數機芯組件一樣鍍成藍色，因此不會讓人有一種圓形機芯搭配方形錶殼的突兀感。HUB1280機芯為宇舶自製的第二代Unico機芯，相較前一代機芯一舉將厚度降低至6.75mm，因此其能植入尺寸較小一點的錶殼中，藉此順應市場需求與喜好提升佩戴舒適性。這枚機芯將擺輪橋板改為單邊固定、降低自動上鍊系統垂直空間（有助於降低機芯厚度），另外還導入四項品牌專利技術，例如震盪秒針離合機制以及可調校的滾珠軸承計時系統等，凡此都讓機芯的運作穩定性與走時品質維持在高檔；至於HUB1280機芯與一般計時碼錶有別的飛返機制優點在於佩戴者不用先按下停止按把才能進行歸零動作，而是在計時秒針運作當下按住4點方向的歸零按把即可回復原位，一旦放開歸零按把，秒針又會立刻開始計時，適合需要精確執行某項動作時使用，對於計時結果的準確性以及操作時的便利性等層面，都有更上層樓的加分效果。

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Square Bang Unico藍面計時碼錶

鈦金屬材質／HUB1280自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑42mm／參考價：HK$ 181,000

Square Bang Unico藍面計時碼錶

鈦金屬、藍色陶瓷材質／HUB1280自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑42mm／參考價：HK$ 189,200

Square Bang Unico藍面計時碼錶

18K皇金材質／HUB1280自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑42mm／參考價：HK$ 337,900

Square Bang Unico藍面計時碼錶

18K皇金、藍色陶瓷材質／HUB1280自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑42mm／參考價：HK$ 313,200

Square Bang Unico藍面計時碼錶

藍色陶瓷材質／HUB1280自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑42mm／參考價：HK$ 205,700

★如果你想入手：

Square Bang Unico藍面計時碼錶內外兼具的整體設計令人聯想起一部外型高雅別緻、好開又舒適便利的高級房車，有意思的是，如今高級車壇中的名車也時常採用霧藍、藍灰、寶藍等藍色調塗裝，雖然Square Bang Unico藍面計時碼錶並非一款靈感源自車界的賽車錶，可是在其身上卻依舊散發出媲美高級房車的既視感與優異質感，而且品牌此次同步延伸出多達五款的Square Bang Unico藍面計時碼錶，讓對於藍色深感興趣、預算與需求各不相同的收藏家們，都能在如此多元的選擇中找到最適合自己的主要目標。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點2024宇舶「宇宙魔方」Square Bang藍面計時碼錶4大亮點】