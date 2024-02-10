ROLEX、TUDOR、OMEGA　6款潛水手錶必買推介　1萬5到25萬豐儉由人

現在大家買錶優先考慮的大概就是潛水錶了，但是錶壇中研發潛水錶的品牌不少，也有品牌近年觀察到市場趨勢也紛紛跟進創作出潛水錶，因此目前市面上這種類型的手錶愈來愈多，不僅有不同品牌可選，甚至一個品牌旗下還可能不只有一個潛水錶系列，款式繁多讓人看得眼花撩亂。那麼到底要怎麼在茫茫錶海中挑選一款「最佳／最理想」的潛水錶？



這問題其實沒有標準答案，當然錶壇中不乏歷史悠久、口碑與評價優異的作品，可是其中也會牽涉到手錶造型的順眼程度，一旦提到好不好看這回事，這就是屬於每個人自己的審美觀層面了，此外還有一項因素就是不同潛水錶的價位、市場行情都不同，每個人擁有的買錶預算也不可能一致，因此要選「最佳／最理想」潛水錶，實在很難有一個普世皆認可的單一選擇。

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就算沒辦法找出一個最面面俱到的終極手錶也沒關係，市面上還是有一些潛水錶除了規格專業、紮實沒話說，它們長期以來累積了高人氣，手錶品質也受到多數人肯定，因此每當這些作品推出新款，總能引起錶迷關注，如果你也打算入手一只買來不會後悔，甚至一只錶可以戴很久、戴去各種場合都好用的錶，以下六款潛水錶作品和系列會是你不可錯過的不敗之選。

BLANCPAIN Fifty Fathoms五十噚

寶珀的Fifty Fathoms五十噚手錶1953年即已問世，是最早的專業潛水錶之ㄧ，手錶開發完成之初，當時品牌總裁Jean-Jacques Fiechter還實地戴著手錶去潛水，由此證明五十噚真的可以在水下環境中正常運作。五十噚系列在發展過程中曾被法國、美國與德國海軍採用，可見其潛水機能的真材實料，而它所具備的設計特徵如「O」形密封墊圈、單向旋轉錶圈、強調高對比感的面盤配色等，日後也成為了錶壇區隔專業潛水錶的必備要件。目前我們對五十噚的印象主要源自寶珀在2007年推出的款式，設計與初期五十噚似曾相識之餘，還將錶圈改成藍寶石材質，非常有特色；品牌後來又在2013年增加了同樣奠基於早期潛水錶的五十噚Bathyscaphe，設計與嫡系的五十噚各有千秋，不過寶珀潛水錶該有的優點它也一樣不少。

LONGINES HydroConquest深海征服者

浪琴表在2007年時首度推出HydroConquest深海征服者系列，在入門品牌潛水錶中憑藉著高性價比、實用耐操的強悍規格，以及俐落且自成一格的設計擄獲不少錶迷的心。被錶迷暱稱為「浪鬼」的深海征服者近代最近一次大改款是在2018年，當時品牌替手錶換上陶瓷材質錶圈，提供更堅實的保護效果以及視覺魅力，同時手錶本身的細節如面盤格局、錶帶等，都有深層革新，從那時至今，浪琴表的人氣作品始終都有這系列的一席之地。

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OMEGA Seamaster Diver 300m海馬潛水300米

在資深的海馬系列中，歐米茄直至1990年代初期才衍生出Seamaster Diver 300m海馬潛水300米這款作品，原本它的知名度和聲勢還算不錯，但不到大紅大紫的地步，但是當系列在2018年慶祝25週年時，歐米茄針對系列重新大改款後，海馬潛水300米的發展就此不同。當時由於勞力士水鬼的聲勢已經如日中天，隨著市場炒價扶搖直上，讓人紛紛開始外求規格不會差太多，但是價格卻能更合理的替代方案，結果大改款後的海馬潛水300米成為了定價5萬左右潛水錶中，各方面條件都幾乎是頂尖的明星作品，而且歐米茄也很擅長挖掘作品潛能，常常同款錶、同一種面盤顏色可以延伸出不同錶帶、不同價位，或是光玩面盤顏色就能創造出豐富的選擇，更別提還會有不同功能融入，因此目前在市場上，海馬潛水300米也成為了許多人眼中最值得入手的一款潛水錶。

PANERAI Submersible

沛納海前幾年決定將Submersible潛水錶獨立出來自成一個系列（之前乃是出身自Luminor體系），此系列保有與Luminor系列一致的錶冠護橋這項主要特徵，此外Submersible系列最好認的地方在於它的錶圈看起來是扁平式的也能單向旋轉，上面還設有潛水錶常見的下潛計時刻度，而由於是潛水錶的關係，這系列手錶的防水性能普遍都有300米以上的水準（除了貴金屬款例外，防水深度為100米），而且此系列的指針都做得比較粗、指針後半段都是鏤空設計，搭配上夜光塗料，讓人在水下或暗處更容易看清楚時間。Submersible系列算是錶壇中比較科技前衛派的潛水錶，其除了不鏽鋼材質，陸續採用過青銅、Carbotech™以及eSteel™等材質，手錶外觀雖然大同小異，可是箇中變化卻相當多元。

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ROLEX Submariner水鬼

雖然它很難買、二級市場價格也是高到令人只能先觀望，但是提到最佳潛水錶，絕對不能漏掉勞力士的Submariner，這個選擇可能沒什麼新意，但是它大概是潛水錶中知名度最高的，而且水鬼的誕生年份也早在1953年，和寶珀同屬潛水錶的始祖級作品，只不過水鬼從問世以來，長時間都持續生產並維持著高人氣，這點放眼錶壇其他潛水錶還無人能出其右。水鬼的設計不花俏，但是已成錶壇中令人耳熟能詳的超級經典，尤其品牌邁入近代後陸續增添綠色面盤、藍色面盤、不同材質、綠色陶瓷錶圈、藍色陶瓷錶圈等變體，在不同價位與預算中，都會是市場最想要的潛水錶之一，所以如果要問最多人能接受的潛水錶，勞力士水鬼那種「一勞永逸」的全面性，在這份必敗清單中依舊足以名列前茅。

TUDOR Black Bay 58

帝舵早期本來就和勞力士一樣有生產Submariner潛水錶，發展到現代之後，品牌先是在2012年於Heritage系列中增加Black Bay這款主打復古風格的潛水錶，沒想到手錶的設計與規格都大受好評，結果原本只是復古系列一元的Black Bay反而崛起成為帝舵的明星商品，再過個幾年之後品牌更是直接扶植其升格為一個完整系列。目前帝舵旗下的Black Bay系列成員有許多，其中品牌在2018年（又是這一年！）延伸出錶徑縮減為39mm的Black Bay 58，目前已經是系列最受歡迎的基本款，如果預算差不多在3萬出頭，BB 58在競爭力在市場上有目共睹，除了不同面盤顏色可選外，甚至還有青銅或銀材質，讓人享受和一般潛水錶有別的質感與視覺魅力。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2024編輯部推薦必敗潛水錶Top 6 (附價格規格)】