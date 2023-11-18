Breitling｜百年靈復仇者系列手錶登場　計時、世界時區一應俱全

時序進入到一年的末段，但是手錶品牌可還沒打算停下忙碌的腳步，例如BREITLING百年靈就在近日舉行Avenger復仇者系列的新品發表會，一口氣推出數款新作，每款新作又還有不同配色或搭配不同材質錶帶的變化，新品陣容一字排開令人眼花撩亂。



在這次的Avenger新品發表會上，品牌盛情邀請到實力派男星楊祐寧擔任嘉賓，當天他身穿一件飛行風格皮衣，手上更是搶先佩戴新款之一的Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時碼錶令人眼睛一亮，手錶一方面傳承系列的設計特徵，同時還融入現今市場受歡迎的人氣配色，烘托楊祐寧的時尚星味之餘，也展現出復仇者系列既有專業飛行錶血統，平時佩戴也能完美勝任的實用型導向。

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提到百年靈的飛行錶，大家會先想到品牌經典的Navitimer系列，不過可別忘了還有Avenger這系列作品，前者展現的是比較古典、紳士的風格，而後者則是以現代感、豪邁陽剛的設計聞名，兩者同樣都是飛行員在空中翱翔時的可靠搭擋。Avenger系列當初誕生的初衷乃是為了能承受噴射機駕駛艙的嚴苛條件，並支援飛行員執行複雜的駕駛動作，因此手錶看似粗獷不羈，但是它的細節都有做到位，展現出品牌研究飛行錶的豐富經驗與老練工藝。

新登場的復仇者系列依功能分類共有三款，包括計時碼錶、世界時區自動錶還有三針自動錶，這些手錶雖是飛行錶，但是防水性能都達到300米高水準，而也佩戴者若喜歡由錶帶著手變化心情和穿搭風格，品牌也提供了各式的軍用皮革錶帶或三排式不鏽鋼鍊帶供錶主選配。

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首先看到的是Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時碼錶，錶款以不鏽鋼材質製作錶殼與錶圈等零件，百年靈考量到佩戴者操作零件的順暢度，因此在錶冠和錶圈等零件都加上刻紋或凸紋設計，提升轉動零件時的摩擦力，另外連計時按把也設計成矩形，更大範圍的面積也有助於佩戴者操控計時功能。錶款擁有藍色、綠色、黑色或沙色等面盤配色，各色皆搭配棒型時標以及指針針尖塗成紅色計時大秒針，讓佩戴者能夠清楚掌握時間的進程。手錶搭載的B01機芯由錶背透明底蓋可以一窺究竟，這枚機芯擁有70小時動能，品質獲得COSC瑞士天文台認證，確保手錶的走時精準度有令人滿意的水準。

百年靈另外開發出Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時碼錶，這款作品與前述作品本質相同，不過品牌改用黑色陶瓷製作錶殼與錶圈零件，呼應手錶的”Night Mission”風格，至於錶冠、計時按把、錶扣，以及錶背底蓋邊緣都是用親膚性佳的鈦金屬製成。錶款分別擁有黃色或碳黑面盤兩種版本，前者的小錶盤為黑色形成雙色組合，後者的黑色並非一般金屬鍍上黑色，而是以彈性碳纖維打造，因此細看面盤可以發現其具備不規則紋路，為全黑設計帶來觀賞亮點。品牌另將時標改為阿拉伯數字，藉以強調和不鏽鋼款式的錶殼材質差異。

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與計時碼錶同尺寸的尚有世界時區自動錶，錶款同樣以不鏽鋼製成，外觀線條與計時碼錶大同小異，比較明顯的不同即在於沒有計時按把，同時百年靈也因應手錶的定位與功能性，將錶圈上的刻度從60分鐘改為24小時，另外面盤外緣還有另一圈24小時刻度，搭配GMT指針能衍生出第三地時間功用。這款錶分別有黑色或海軍藍兩種面盤配色，其GMT指針以及秒針著針尖都塗上紅色，在深色面盤背景上看起來特別清楚。手錶搭載B32機芯，它的功能在現代跨國移動頻繁的情況下格外實用，不過動力儲存42小時不算特別出色，幸好機芯為自動上鍊系統，隨著佩戴者日常活動能持續替機芯補充動能。

最後一款復仇者系列新品為基礎的三針錶，其不鏽鋼錶殼的尺寸稍微下修至42mm，但外觀線條仍與復仇者世界時區自動錶近似，只不過三針錶的錶圈刻度再度改為60分鐘，讓佩戴者可以旋轉錶圈進行簡易的計算時間動作。Avenger Automatic 42的面盤顏色有黑、海軍藍和迷彩綠等三色，一如系列其他款式，中央秒針的針尖也是使用紅色點綴，手錶搭載的B17機芯如同品牌各式手錶都獲得瑞士天文台認證，動力儲存為38小時，通常若相隔一天沒戴，重新戴上時不妨先替手錶上個鍊讓它可以常保平穩走時節奏。

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Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時碼錶（小牛皮錶帶）

不鏽鋼材質／B01自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水300米／錶徑44mm／參考價：HKD 55,300

Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時碼錶（金屬錶帶）

不鏽鋼材質／B01自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水300米／錶徑44mm／參考價：HKD 57,500

Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時碼錶（小牛皮錶帶）

黑色陶瓷材質／B01自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水300米／錶徑44m／參考價：HKD 64,800

Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時碼錶（小牛皮錶帶）

黑色陶瓷材質／B01自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水300米／錶徑44m／參考價：HKD 66,200

Avenger Automatic GMT 44復仇者世界時區自動錶（小牛皮錶帶）

不鏽鋼材質／B32自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／三地時間顯示／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑44mm／參考價：KD 36,000

Avenger Automatic GMT 44復仇者世界時區自動錶（金屬錶帶）

不鏽鋼材質／B32自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／三地時間顯示／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑44mm／參考價：HKD 38,200

Avenger Automatic 42復仇者自動錶（小牛皮錶帶）

不鏽鋼材質／B17自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑42mm／參考價：HKD 31,100

Avenger Automatic 42復仇者自動錶（金屬錶帶）

不鏽鋼材質／B17自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑42mm／參考價：HKD 33,300

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百年靈Avenger復仇者系列新品登場 計時、世界時區到三針一應俱全】