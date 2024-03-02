ROLEX Explorer一錶難求？4款勞力士369替代錶　LONGINES性價比高

去年是勞力士旗下 Explorer 探險家型腕錶問世 70 周年，品牌破天荒的首度在探險家系列中加入 40 毫米尺寸的款式。由於探險家系列歷史中從未有過 39 毫米以上的選擇，可想而知這個全新型號又再次引爆話題，造成一錶難求的盛況。



在買不到勞力士 Explorer，又或者不想要溢價和配貨買錶的情況下，市面上還有哪些既優秀，又同樣有著那經典 3、6、9 數字時標的替代方案呢？

4款勞力士Explorer手錶替代推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TUDOR Ranger

講到勞力士的替代方案，肯定首先就會想到勞力士的兄弟品牌 Tudor 帝舵吧！帝舵在 2022 年推出 Ranger 系列向英國北格陵蘭考察隊成立 70 周年致敬，這款錶的原型就是參考當年考察隊員戴在手腕上的 Oyster Prince 腕錶所設計。面盤配置像極了經典的 Explorer 面盤，連數字字體也幾乎一樣，只有把 Explorer 的三角形記號換成了數字 12。搭載自製 MT5402 自動上鍊機芯，擁有瑞士官方天文台認證的精準度，從外型到內裝都不輸勞力士 Explorer，定價卻連勞力士的一半都不到。

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OMEGA Railmaster

作為勞力士最大的假想敵，用 Omega 歐米茄來取代勞力士也是個不錯的選擇。Railmaster 從 1957 年就針對鐵路工人的需求設計而登場，儘管 60 多年來經過數代演變，標誌性阿拉伯數字時標始終屹立不搖。而從當年就專為 Railmaster 訂定的防磁標準，則在現代更先進的製錶技術下提升到可抵抗 15,000 高斯的大師天文台等級。比勞力士更好的是，Railmaster不僅提供皮革、織物和不鏽鋼等多種錶帶選擇，連面盤顏色也都更多元，價格也相對實惠，整體而言似乎比 Explorer 更值得入手。

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JAEGER-LECOULTRE

雖然以打造大複雜功能而聞名，Jaeger-LeCoultre 積家在 60 年代還是有針對潛水探險所設計的運動錶 Polaris。當年這個款是最著名的特色是搭載鬧鈴功能，可以在氧氣即將耗盡前提醒潛水員。積家在 2018 年重新推出 Polaris 系列，除了鬧鈴版本的 Memovox 款式外，也有更入門的基本自動上鍊款。與其他潛水錶不同的是，Polaris 系列將旋轉錶圈設計在錶殼內部，透過專屬錶冠可以更快速且安全的調整以計算潛水時間。唯獨定價稍嫌偏高，甚至還超過了勞力士 Explorer。

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LONGINES

如果不是非要機械錶不可，那麼 Longines 浪琴表的 Conquest 或許才是最貼近勞力士 Explorer 的替代方案。極簡設計，黑得發亮的面盤搭配幾乎如出一轍的數字字體和棒形時標，而且只有不鏽鋼鍊帶，單看外型幾乎就是 Explorer 的翻版。更值得一提的是，歸功於石英機芯雅低成本，Conquest 還比 Explorer 多了一個日期視窗，300 米防水性能更是遠勝。若真想找一只適合每天配戴，摔到撞到也不心疼的工具錶，Conquest 堪稱這份替代方案清單中的最佳選擇。

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