職場手錶｜買不到百事圈、綠水鬼？CITIZEN、SEIKO平替版萬初入手

錶壇裡的不鏽鋼運動錶有部分格外受到市場喜愛，甚至有的品牌旗下就有數款明星產品，例如勞力士的潛水錶Submariner和最初為了民航人員開發的GMT-Master II就是很搶手的款式，其中綠水鬼和擁有紅、藍雙色的百事圈又是這兩個系列裡的人氣王，這兩款錶定價都在8萬以上，而且目前都還是溢價率居高不下的情況，導致很多對兩款錶有興趣的人難以下定決心，所幸類似的綠色設計和藍紅雙色圈設計並非這兩個系列的專利。



2023年錶壇分別有兩家日系品牌，就各別推出了運動機能強，並且還加碼兩地時間功能的作品，令人感到開心的是它們的定價大概都是1萬港幣左右（甚至能以折扣入手），入手門檻比起綠水鬼或百事圈動輒12-15萬的二級市場價格親切太多，讓人可以用相對平價的代價入手兼顧顏值與功能的手錶，若剛出社會不久存了點錢想要入手好一點的機械錶時，這兩款錶肯定各有各的魅力所在。

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CITIZEN Series 8

CITIZEN標榜抗磁性能的機械錶Series 8系列新作讓人第一眼就很有FU。這款新作的錶殼以不鏽鋼製成，錶徑為41mm，品牌首先推出的作品有三款，分別是藍紅雙色錶圈配藍色面盤、藍黑雙色錶圈配黑色面盤，以及錶殼和鍊帶鍍成金色、採用棕色與米色雙色錶圈、搭配不規則雕琢紋路的黃金面盤，是不是覺得有點熟悉？光看錶圈的配色就會讓人想起某知名「R」牌的百事圈、藍黑圈與沙士圈兩地時間手錶。

至於Series 8系列本身的造型設計如錶殼線條與一體式的鍊帶本來就微微帶點另一知名「A」牌王牌人氣運動錶的Fu，雖然說CITIZEN並沒有要刻意模仿誰的意思，但剛好雙色錶圈加上手錶本身的外型印象，剛好構成了兩款人氣錶綜合體的既視感，對於預算暫時還不足以負擔R牌和A牌的錶迷而言，CITIZEN將推出的Series 8 GMT手錶剛好可以提供入手門檻相對親切的選擇。

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CITIZEN在自己的作品中加上了一些獨有的巧思，例如百事圈和藍黑圈的面盤帶有獨特紋理，據說品牌是從東京夜晚的天際線獲得靈感，面盤上凹凸的格紋其實代表著都市裡面高聳的大樓，展現出五光十色的都會景致；至於沙士圈上的紋路則是CITIZEN用來比擬落日餘暉下閃耀光澤的蔓草。以面盤的精緻度和背後的設計概念來說，Series 8 GMT手錶的確很有自己的特色，讓人會想多看面盤幾眼。

Series 8 GMT手錶都是搭載0954自動機芯，在透明底蓋下甚至可以看到機芯樣貌，零件有經過簡單的修飾，但當然不能和高級品牌的工藝水準等量齊觀，品牌的用意或許是想讓佩戴者從中可以一窺機芯運作的動態、感受機械錶的純以金屬零件推動的本質。這枚機芯的動力儲存為50小時、走時精準度則是維持在-10～+20秒的範圍。

SEIKO Prospex 1968年GMT潛水錶現代詮釋版

SEIKO的潛水錶系列Prospex過去也曾推出搭載兩地時間機芯的作品，但是以價位帶而言，品牌2023年發表的1968年GMT潛水錶現代詮釋版算是一塊很重要的拼圖，過去系列中出現的兩地時間手錶既有超過2-3萬的中上價位款式，也有5千出頭的作品，中間的差距隔比較多，剛好1968年GMT潛水錶現代詮釋版銜接了高低兩種價位，以紮實規格和有特色的外型，讓人對Prospex系列的兩地時間手錶重新燃起想入手的慾望。

品牌推出的1968年GMT潛水錶現代詮釋版共有兩款，另款為「Save the Ocean」的限量之作，三款錶的機芯其實都是同一枚，因此就算錶圈、面盤顏色與紋理不盡相同，但它們本身規格都是一致的。其中前者分成綠色（SPB381J1）與黑色（SPB383J1）兩種款式，兩款錶的配色都是潛水錶界中的不敗設計，尤其綠色錶圈與面盤因為相對搶眼又和勞力士綠水鬼有著既視感，因此往往在第一眼印象就能快速吸引人注意。

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錶款採用不鏽材質製作錶殼與鍊帶，值得一提的是，它的單向旋轉綠色錶圈乃是陶瓷材質，以這個價位而言，能擁有陶瓷圈待遇實在是讓人感到物有所值。SEIKO順著錶圈顏色連同面盤也是同樣的綠色調，其幾何造型時標都有刻意加粗，和同樣很粗的指針都塗上了Lumibrite夜光物料，確保手錶在光線不足的環境還是可以清楚顯時。品牌的用心也體現在秒針前端多了一顆紅色圓點，至於與三針同軸的面盤第四根指針（GMT針）則是塗上和綠色對比強烈的橘色指針，連同面盤6點方向的「GMT」字樣也特別改用橘色示人，佩戴者在閱讀兩地時間時便不容易搞混誤判，且與秒針之間也因為造型各異很輕鬆就能輕鬆看懂，此外注意到面盤外圍還有24小時刻度，代表手錶的兩地時間指針是24小時轉一圈，不需額外換算am或pm。

1968年GMT潛水錶現代詮釋版的錶背與系列部分作品一樣在實底蓋上鐫刻象徵高防水性的波浪圖案，至於手錶搭載的6R54機芯乃是搭載SEIKO新開發的6R54，這枚機芯的兩地時間指針可以獨立調校而不影響所在地時、分指針，還有一個優點在於機芯動力儲存達72小時、抗磁性能也有4,800A/m，以入門價位而言能要求的差不多都辦到了，精準度方面雖然沒有特別出色，可是日常佩戴也已經綽綽有餘，考量到它也還具備200米防水性能，實用性與機能性都在水準以上，加上有點綠水鬼的親切感，在預算有限的情況下會想入手這款錶也是很合理的事。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：5萬元也能買綠水鬼和百事圈 CITIZEN Series 8和SEIKO Prospex推薦的理由】