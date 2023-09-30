LONGINES 11款Conquest新手錶　萬初可入手　Daytona、OP最佳平替

LONGINES浪琴表老牌名作Conquest康卡斯系列最近開始動起來，品牌分別推出3種不同錶徑、功能含括大三針、計時碼錶與女錶等共15款的新作，無論男性、女性，喜歡雅痞風或運動風的錶迷，在Conquest新一批生力軍大舉來襲下，都有望可以找到和自己最適配的理想選擇。



本次Conquest康卡斯系列新作中，功能最複雜的要屬計時碼錶，這款作品採用不鏽鋼材質製作，錶徑達42mm，而且都是搭配不鏽鋼鍊帶以及黑色或藍色陶瓷錶圈，浪琴表一口氣提供黑色、香檳金、藍色陽光放射紋以及銀色霧面等四種面盤顏色，其中除了藍色面盤外，其他顏色的下三眼計時小錶盤都選用與面盤成對比的第二色調，形成對比鮮明的撞色感；至於藍面款式雖然整個面盤色調一致，但是小錶盤內的紋路為同心圓紋，和整個面盤的陽光放射紋還是有所區隔。

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新款Conquest康卡斯計時碼錶外觀帶點20世紀中期手錶的復古況味，內部則是搭載浪琴表現代機芯作品L898，這枚機芯蘊含新式抗磁材質的擒縱結構，一方面可以強化手錶的抗磁性能，同時也能間接提升機芯組件運作的穩定性以及走時精準度，在錶背透明底蓋下還可順便欣賞品牌施加在零件外觀的打磨修飾。

Conquest康卡斯系列同時推出錶徑41mm的大三針男錶，與系列過往相較，新款重新設計了錶殼線條，目的是要在維持手錶的運動個性之餘，挹注一股適合現代都會生活的雅致格調。因此若與舊版的康卡斯系列相較，會發現手錶外部零件如錶冠、錶冠護肩、錶圈與錶耳等都經過改良；還有一個改造得更為徹底的部分就是不鏽鋼鍊帶，浪琴表這次設計過的錶帶從錶耳到錶扣呈現逐漸收窄的造型，能提供更貼合的佩戴舒適感。

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與計時碼錶一樣，Conquest康卡斯大三針男錶的面盤顏色也很多元，共有銀、綠、藍、棕、黑等五種面盤顏色，而且清一色都採用陽光放射紋修飾。面盤上的時標乃是立體鑲嵌設計，加上面盤外圍特別作出凹陷層次，搭配琢面指針，且時標與指針上又都有夜光物料，確保手錶的視讀效果不會因為環境明暗而有所影響。

Conquest康卡斯大三針亦有錶徑下修至34mm的女錶版本，手錶外形與男錶如出一轍，不過由於尺寸變小，因此手錶外觀的感受也會變得較為柔和，不像運動男錶般粗獷豪邁，而多了一分女性的纖細靈巧個性，讓人聯想起浪琴表奉「優雅」為哲學的設計精神。

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Conquest康卡斯大三針女錶分別有藍色、銀色、棕色、綠色與白色珍珠母貝等五種面盤，前四種都是陽光放射紋，其中藍面、綠面與珍珠母貝面盤款式都以鑽石取代時標，散發出更為華麗的風格，至於銀色、棕色面盤則與男錶的格局相仿。Conquest康卡斯大三針女錶與男錶同樣搭載的是L888自動機芯，機芯內部都含有矽游絲、動力儲存達72小時，而且它們的防水性能都達到100米，而且不只是男錶，包括女錶背面也都採用透明底蓋設計，讓人可以飽覽機芯的結構與零件作工。

浪琴表這次還準備了另一個驚喜，就是推出Conquest康卡斯大三針女錶的名品店限定獨賣錶款，手錶與一般版的差別在於錶圈鑲上48顆鑽石，約重0.403克拉，面盤部分則與一般版的白色珍珠母貝相同，時標部分以美鑽取代，而多鑲的鑽石也直接反映在手錶的定價層面，想要獲得更璀璨耀眼的佩戴感受，勢必要付出更高昂的代價。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：1萬元預算可以買什麼機械手錶？編輯部推薦三個品牌各有風格特色】