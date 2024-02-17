6款精品方形手錶推介　積家Reverso此生必入　Cartier Tank最百搭

衣服會過季，但錶不會！一只好錶一戴就是數十年以上，甚至還可傳給下一代，傳承意義不在話下，以這麼長久遠的使用時間計算，哪怕當初買的名錶再貴，想想也是值了。



自帶優雅氣場

正如傳承或經典之意，不同於圓錶的活力感，而經典的方錶，似乎更符合「雋永」一詞的視覺感觀，比如小編的同事B編，無論上身穿的是略帶正裝感的襯衫或運動風的連帽T，手腕上繞的，永遠都是那一圈百看不厭的Cartier（卡地亞）「Tank」坦克錶，從言行到舉手投足之間，彷彿都自發出一股格外優雅的魅力。

「永不過時」的方錶「6選」

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而除了上述的「Tank」外，像是同樣在鐘錶界有著無可取代之地位的Jaeger-LeCoultre（積家）的翻轉錶「Reverso」，還是近年榮升新經典代表的Chanel（香奈兒）「Boy · Friend」（是不是光從品名就知道這是一款連男友都很適合搭的中性錶吧？）…現在，就讓小編為讀者們推薦以下「這6款方錶」！哪怕讀者們沒有貴婦本命，卻也能藉由手上「永不過時」的方錶，醞釀自身優雅的氣！

1. Jaeger-LeCoultre

「Reverso」（翻轉）腕錶系列

講到Jaeger-LeCoultre（積家）的代「錶」作，第一時間絕對先浮現「Reverso」翻轉系列！論方正的錶觀、辨識易讀的時間數字形體…以及，絕不能錯過的還有，它那既是錶，但若將錶殼翻轉到另一面，卻又能達到形似手環的飾品…這些所有微妙細節的創意構成，看在老錶控如小編的眼裡，簡直就是一生希望擁有的絕美夢幻逸品（如果小資族小編的年終，領得夠多的話…）。無論時光荏苒、潮流更迭，兼備精緻外觀與巧妙功能的「Reverso」，絕對是積家一眼可辨的經典雋永。

2. Cartier

「Tank」（坦克）腕錶系列

1917年，正值一次世界大戰期間；而最終，法國終取得優勢、成為戰勝國的一方。身為家族事業中的靈魂人物－Louis Cartier（路易•卡地亞）便以首次投入戰爭中的坦克車作為靈感，進而創作了這款劃時代的錶界傑作－「Tank」！若說卡地亞的「坦克錶」是造就「方錶風潮」的推手鼻祖，相信大部分的讀者們都不會有太大異議（吧？）。經典、復古的20年代設計元素，不僅散發濃濃的方正、對稱美學；而且，更神奇的是，這款錶真心百搭，就像小編同事B編，不管身上的衣服昰走運動風還是優雅套頭毛衣，他一律以「坦克錶」配搭之，永遠都是這麼合適而不顯突兀，論CP值，絕對值得讀者們入手喔！

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3. Chanel

「Boy•Friend」（男•朋友）腕錶系列

Chanel（香奈兒）的「Boy•Friend」錶款系列，可說是繼「J12」後又一男女皆宜的中性錶主打系列，但不同於「J12」走的個性運動風，捨去繁複裝飾的「Boy•Friend」，從設計到構造皆更加方正、簡潔；甚至也帶有點古典建築的況味在裡頭，不僅配戴起來低調而含蓄，感覺也更加優雅。其原創的概念，就如品牌為這系列的命名巧思：「『Boy•Friend』是為那群勇於開創自我風格的女性們而設計，忠於自我、勇於與眾不同！」因此，有沒有另一半不打緊，只要戴上「Boy • Friend」，風格是重點，「我」就是世界中心的主宰者！

4. Harry Winston

「Avenue」（第五大道）腕錶系列

來自1920年代Art Deco（裝飾主義美學）的標誌性「Avenue」第五大道腕錶系列，不僅是Harry Winston（海瑞溫斯頓）在方形腕錶設計中首開先河之作，幾何線條分明、極具建築感的錶殼，更是巧妙呼應品牌發源地—紐約—那種道路整齊有序、俐落又鮮明的獨特都市氛圍，再依據每次不同的主題款，配搭上適宜的彩色寶石或珍珠母貝面盤…等襯托細節，如果讀者們是追求實用功能與珠寶魅力的人，這絕對是非常值得入手的經典系列。

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5. Hermès

「Heure H」腕錶系列

對於想買名牌錶卻又不知從何下手的初心者，這款當初1996年由設計師Philippe Mouquet設計誕生的Hermès（愛馬仕）「Heure H」腕錶，可算是最值得讀者們投資的入門級精品錶款之一。從錶殼、錶盤到皮革錶帶…等均在品牌的工坊中製作，完全人手打造而成，散發精緻而摩登的現代風格，其錶殼上「H」形狀，則讓人一眼便知名門處。

6. Longines

「Mini DolceVita」（迷你多情）腕錶系列

常被問到「第一只名牌錶該如何下手？」若非懂錶行家，考慮原因不外乎與「價格」、「預算」有關。偏偏錶牌萬萬種，想推個最適合的名牌入門錶，一時半刻也推不完！但若是Longines（浪琴）的話…小編們絕對可以把它排在名單裡頭的第一位，尤其最近狂推、延續經典款而來的全新「Mini DolceVita（迷你多情）」系列，乃一貫低調奢華和現代優雅的完美傑作。這系列的錶款，所呈現的細節與典雅設計無不令人讚賞，擁有精緻的工藝的同時，也能完美滿足讀者們自信展現於各式場合需求的時尚配飾。

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