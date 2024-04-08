已在掛念假期來臨？小紅書大熱「延長周末」方法　周四起就要準備

最讓廣大上班族有感的莫過於每個周末總是過得特別快，「咻」一下快得彷彿從來沒來過。近日《小紅書》有上萬網友都在轉傳「延長周末的4個有效方法」，不妨跟着做感覺看看假日時光是否真的拉長了。



懂得這樣延長周末，才算是真正的「時間管理大師」吧！（按圖了解）

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延長周末的4個方法

1. 周四打掃日

很多人會利用周末假日時間來打掃或整理家裏，但《小紅書》上建議可以把打掃時間定在星期四晚上，集中2小時把雜七雜八的事情處理完，不僅能用一個乾淨的環境迎接周末，心情上加倍輕鬆，而且周末的時間空出來了，也有更多餘裕做自己想做的事。

2. 周五狂歡夜

周五晚上一定要安排一件能讓自己特別開心的活動，是那種周一到周五就靠這個期待過活的事情，例如聚餐、逛街、看一部想看的電影等等，不但能感受一下城市，解放積累了一周的情緒垃圾，而且周五是無盡的夜可以盡情地玩、玩累了就睡，睡醒還有一整個周末在等着你。

3. 周六出行日

周六可以適當的睡懶覺，但最好不要睡到中午12點以後，不然一整天都浪費了。別猶豫要不要出去，就去吧！無論是運動或旅遊，去給生活增加更多體驗和意義，出門耗體力或露營等活動也儘量安排在周六，盡可能去接觸大自然，光是曬太陽、看山看水、躺草坪，身體的電量就被充滿了一半，而且即使累了，還有周日可以恢復精力。

4. 周日充電日

周日可以睡到自然醒，適合做一些輕鬆悠閒的活動，讓身體休養，也讓精神放鬆，靜下心來收收心，留着精神給明天的自己。白天可以看看美術展覽、做瑜伽，或是試試最近流行的City Walk，宅在家看書、畫畫或做手工藝也很好。晚上睡前試試冥想，戴上蒸氣眼罩拉上窗簾，讓五官隔絕外界嘈雜聲。

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