見工｜「男人哪部位受刺激會變大？」別人拒回答　機會落在她身上

相信在大家的人生裡，一定都會有過一、兩次特別難忘的面試經驗，可能碰到特別刁難的面試官，或是碰到宛如天使的HR，都會成為影響我們錄取工作的關鍵！而最近有一名校花在畢業之後積極找工作，沒想到卻遇到面試官問了一句「男人哪個部位受到刺激會變大？」她想了一下給出自己的答案，殊不知當場被錄取。事情在網路上傳開來後，掀起不小討論！



有一名中國博主分享了一個特別的面試經歷，一位大家公認的校花李姓女大生，在畢業之後積極尋找工作，在面試進到最後一關時，她必須得與兩位菁英競爭這個職缺。沒想到，在進行團體面試時，面試官突然同時問了三人，「男人哪個部位受到刺激會變大？」讓現場的氛圍瞬間變得有點尷尬。

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面試官請第一位男性面試者回答，他則不以為然地表示，「自己應徵的工作跟問題沒有直接關連，拒絕回答」，便被告知靜候佳音，先請他回去休息。而第二位面試者是一個女生，輪到她回答時，她則不好意思地說，「這個問題我無法給出確切的答案，也認為問題跟工作沒有關聯」。

接着，輪到李姓女大生回答，她則思考了一下之後說出「瞳孔」兩字，並解釋瞳孔在受到刺激時，收縮程度不一，變化很大！面試官聽完之後，當場直接錄取李姓女大生，此事件後來也掀起討論。

面試官事後也有解釋，他的目的是「觀察求職者遇到棘手的問題時，是否能拋開刻板印象，冷靜地去處理問題，而李姓女大生的回答也完全符合期待，所以才會被聘用。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被刁難問「男人哪部位受刺激會變大？」社會新鮮人機智秒回2字當場被錄取】