見工｜工作細節問太多會否扣分？網民稱可問　「這樣做」才乞人憎

「面試問太細會不會很不好」？有職場新鮮人找工作，想保障自己的權益，卻又怕問得太多、太細，因此感到很苦惱。對此，不少過來人紛紛給出建議，還有人資直言，「好的公司不怕你問的」。



一名網民在「Dcard」發文分享，自己第一次找工作，想說要謹慎一點維護自身權益，至少公司要符合台灣勞基法，但又怕問的細，被覺得是個麻煩的人，因此覺得好煎熬。事主透露，面試公司待遇，薪資約3萬初（編：台幣，下同）、月休6天、禮拜日固定休，有說如果在意的話可固定休日一、見紅就休。上班時間，平日3點到10點、周六9點到18點，有年終三節，特休按勞基法。

由於之後還會有一次面試，算是讓她去觀摩，如果一切順利就可以報到。不過事主想了想，還有些問題想要問，但不知道會不會問太細，例如：

1. 如果是月休6天，加班費是會另外依勞基法計算？還是就實領3萬初？

2. 如果固定每週休日一，碰到國定假日，會讓我擇日休嗎？

3. 特休按勞基法的話，是半年就有3天，還是滿一年才有特休？

事主擔心，不知道這樣會不會問太細，但是與其進去後才發現自己不喜歡，不如先問清楚，避免浪費彼此時間。她也嘆，台灣要找完整符合勞基法的公司好難，明明是在保障自己的權益，卻又怕被公司覺得太計較這些，「真的是好頭痛」。

文章一出，不少內行就建議：

．「建議你問清楚，不然到職後因為這些問題而離職，那也浪費雙方的時間」

．「如果不能問才奇怪，表示希望你趕快入職的爛缺」

．「提醒你，面試問的，在拿到offer後建議再確認一次，不然有些公司很鬼喔」

．「如果因為問太多對方不耐煩，這種公司也雷居多，了解自己應有的權益沒有甚麼」

．「身為HR我覺得問清楚很好，我自己在找工作也會問的很清楚，好的公司不怕你問的」



還有過來人直言：

．「前HR，反而希望在面試時提出問題，遇過太多面試時說沒問題，結果上班後問題一堆，例如公司以底薪正常加保，還被說為甚麼不能以最低薪加保，因為他不想繳太多勞健保，甚麼問題都有」

．「你甚麼都不問，最後進來才一堆問題，這才是最麻煩的」



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