見工｜面試有一問題謹記不要問！一問印象分大減　衰過問人工幾多

告別校園生活、初踏宛如小型社會的職場，許多年輕族群傾向找到自己喜歡的工作，抱持只要對工作充滿熱情，就能持續做下去的態度，除了薪資是重要考量，不少人也渴望彈性的上班空間，尤其近年來配合疫情的居家上班，似乎也漸漸成為大部分企業能夠接受的上班模式。不過，外國一名面試官卻認為，如果開口就提居家上班，恐怕是一種求職危機！



49歲美國商人、作家希金斯（Matt Higgins），同時也是「RSE Ventures」投資公司的聯合創始人兼行政總裁，身為經常面對形形色色求職者的面試官，他透過《CNBC》專欄發表個人看法。首先，希金斯透露了一條求職者可能不會從其他地方聽到的建議，「永遠不要在面試期間，詢問面試官有關居家上班的細節！」

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對於來辦公室工作以及居家上班的看法，希金斯表示，實際上兩者他都非常贊同，其中居家上班甚至可以大幅減少毫無意義的會面和不必要的摩擦，釋出更多空間和時間也能讓工作更加快樂。然而，身兼多職的希金斯也指出，職場中的危機管理法則包括「生存」，換言之，員工務必學會如何應對各種不確定性，了解職場中的技巧和妥協。

根據「GoodHire」於2022年的一項研究結果，高達78％的企業主管更喜歡與員工面對面工作，另外也有51％的老闆強調，應該給不在公司上班、拒絕返回辦公室的員工減薪。希金斯補充，假如有求職者在面試提問環節提到居家上班相關問題，將會讓面試官質疑是在傳達錯誤的優先事項，對於面試官來說，更像是一種危險訊號，認為求職者對公司不夠忠誠。

希金斯舉例，一個企圖居家上班者和一個下禮拜就能早早出現在辦公室裏的人，相較之下前者更有可能被刷掉或忽略；希金斯最後說明，在面試過程中，不妨把居家上班相關問題延後，直到自己被選上第2輪面試或收到入職通知時，再來了解也不遲，「當風險很大時，最重要的是給面試官留下良好的第一印象」。

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