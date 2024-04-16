辭職｜同事接連轉工！事主稱很難不動搖　網民反問一句：你有嗎？

當別人離職時，身為同事的你也會有轉換工作的想法嗎？有一位網友在ptt貼文感傷地表示，早前發現很多同事陸續離職，當看到有人離職的時候，會反省自己「是不是也會有該換換工作，重新審視目前狀態的想法呢？」



事主文中說，早前發現公司很多人陸續離職，上個月就聽到其他部門的一次走了2個人，只是當有人離職的時候，自己也多少會受到影響，「但還是會反省一下目前的工作還能帶給我甚麼前景，或者有甚麼是可以從這間公司學習到」。事主表示畢竟離職也需要一定的勇氣，看到別人離職，說實話自己心情上面也會受到影響。

看着同事離職，也會想轉換工作的網民留言回應表示：

・「會想走」

・「不太可能不被影響吧」

・「會，戰友離開了，很孤單」

・「會，環境會影響人的」

・「工作都先給你，又不補人，一定想走吧」



也有人會想想現在的工作是為生活，還是自己真正喜歡的工作：

・「我也會，會好好思考」

・「有時候習慣會讓自己合理化不公平的事情，有人離職會去想一下究竟是硬撐着，還是真的喜歡這份工作」

・「肯定多少會受影響，但要先知道自己要甚麼」



不會受影響的網民表示：

・「說實話多數人還是為了錢，為理想興趣工作的人太少了」

・「要看是否符合想要的工作再換」

・「要看甚麼原因」

・「看他們離職原因自己有沒有碰上」



有人提問說:

・「從事鐘錶鑑定算是為興趣工作嗎？」

・「我的理想就是躺着也有錢」

・「人家找到新工作了，你有嗎」



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