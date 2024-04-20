LV男士「New Formal」正裝系列　西裝、公事包、領帶造型單品一覽

Louis Vuitton路易威登2024年推出「2024 秋冬男士正裝系列 New Formal」，作為跨越春季正裝系列的續集，聚焦於經典雋永的商務正裝、現代剪裁服裝及高級晚宴裝必備單品。



LV「New Formal」男士正裝系列的第二幕，也就是秋冬優雅男士正裝系列的全新篇章，可以看見LV男裝創意總監Pharrell Williams重新翻玩的Damier 棋盤格圖案，在服裝和鞋履重現路易威登的經典符碼。同時還有LV Aerogram Pilot 公事包、黑色 LV Aerogram Fastline 郵差包、領帶等配飾。

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路易威登 2024 秋冬男士正裝系列 New Formal採用高貴布料剪裁的修身版型西服，包括單排扣西裝外套和合身煙管褲，純黑色和深藍色適合日常穿著，白色西服則適合出席優雅晚宴活動穿著。路易威登男裝創意總監Pharrell Williams重新翻玩的Damier 棋盤格圖案重現路易威登的經典符碼，如今優雅地運用在適合正式場合穿著的服裝和鞋履上，與波浪形狀圖案或斜裁細條紋相輔相成。這些單品自然可以搭配帶有斜領和袖口的精緻牛津襯衫，或是搭配一面為純黑色、另一面帶有灰色 Monogram 圖案的雙面穿著飛行夾克穿著。

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漸變色 Damier 棋盤格圖騰的光滑小牛皮Voltaire 德比鞋，散發現代時尚風格，向 2023 年 6 月亮相的秀場款致敬；煙草色和黑色的 Sorbonne 樂福鞋，或是經典切爾西皮靴，這些鞋款與時尚實用的 LV Aerogram Pilot 公事包等同色系配飾相互呼應。符合人體工學的黑色 LV Aerogram Fastline 郵差包、同色系領帶，還有皮質手柄鑰匙零錢包等配飾，讓這一季的商品更為豐富多元。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：LV 2024 秋冬男士正裝系列 西裝、公事包雋永單品一次解析】