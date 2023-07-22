10款領帶打法教學　西裝打呔長度有標準　四手領結新手必學最實用

男士穿著西裝如果少了領帶，就好比穿禮服的女性少了珠寶映襯，因此可知領帶在男性頸間的魅力，讓它有著「男性珠寶」的名稱。



而領帶除了長度很重要之外，打法也是不可忽略的一環，會打領帶不稀奇，這是身為紳士的穿搭必備條件，但除了四手結 （Four in Hand Knot）、半溫莎結（Half Windsor Knot）這種最簡單的基本打法，學會更多種不同領帶打法，以不變應萬變配合著不同場合下自由變換，肯定是令人刮目相看。

快來看看如何以不同打法，把玩出屬於自己的紳士風格！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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領帶長度寬度怎麼挑

一條好的領帶不僅能為西裝造型畫龍點睛，還能給人留下好印象，因此選對領帶長度與寬度十分的重要。領帶的寬度測量基準是在領帶最寬的地方，一般以8公分為基準，小於8公分的為窄版領帶，大於8公分的為寬版領帶，寬領帶較適合傳統西裝以及正式場合，窄領帶則適合搭配休閒時尚的西裝；領帶的標準長度約在130~150公分之間，系上後領帶底部剛好碰到腰帶為佳，過長或過短都有失禮節。

10款領帶打法教學

1. 四手結 Four in Hand Knot（單結、單環結）

若你在尋找一種領帶打法可以任何時刻都通用，且能簡便地完成，那麼四手結絕對是好選擇。四手結所有領結中最容易上手的，四個步驟就能完成打結，故為名；四手結適用於窄版領帶，與多款領口襯衫非常合搭，打出來的領結低調素雅，加上領結較於狹長，適合脖子較短的男性，可以拉長頸部比例。同時，四手結適用於各場域，可說是最入門且萬用的打法。

2. 半溫莎結 Half Windsor Knot（十字結）

半溫莎結是一個形狀對稱的三角形領結，打起來比溫莎結小一些，也比較具現代感、時髦度，與各式襯衫搭配皆有各自的風情，以輕量至中間厚度的領帶來做半溫莎結是最適合不過了，且任何場合皆適用。

3. 普瑞特結 Pratt Knot

由 Jerry Pratt 發明的打法，因為 Don Shelby 長打紹此領結出現於電視節目中，因此而廣為人知，但也因為這樣，有些人誤以為 Don Shelby 是發明者，故有時候也稱之為謝爾比結。普瑞特結為後期近代的打法，在綁領帶時，少了一個纏繞，看起來不太寬也不太窄，簡約、精巧美觀，適合配寬角領襯衫。

4. 溫莎結 Windsor Knot （雙結）

溫莎結是因溫莎公爵得名，溫莎公爵曾為愛情放棄王位，同時對男裝時尚有著深遠的影響。Pierre Cardin曾說道：「在20世紀的男性時尚領域內，只有溫莎公爵這一位大人物。」可見其影響後世之深。溫莎結是一種十分經典的領帶打法，領結非常飽滿，特別適合搭配寬角領襯衫，較常見於商務和政治場合，所以較少被在日常生活中應用。

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5. 凱文結 Kelvin Knot

如果你已熟透四手結，想要尋找一個更進階版的打法，不妨嘗試凱文結。此結以凱文勳爵命名，他熟知理科項目，在數學物理、熱力學、電磁學、彈性力學、以太理論和地球科學等方面都有重大的貢獻，而他將理科精神運用到日常穿著，以如同單結的打法，將領帶的主體從底部向外部包圍，顛倒領帶的尾部，成品與四手結的大小相仿，但領結更豐滿和角度分明，適用於領尖夾角小於90度或是寬角領襯衫。

6. 阿爾伯特王子結 Prince Albert Knot （雙環節）

阿爾伯特王子結是一種在平結的基礎上做出變化的領帶結，這個打法比較適合運用在圖案簡單的領帶，搭配上建議是選擇扣領及尖領襯衫為主。阿爾伯特王子結的特色是第一圈會稍微露出第二圈之外，記得在打的時候，較寬的那條需預留較長的空間，在繞第二圈時一定要貼合在一起，這個打法也比較適用於質地柔軟的細領帶，不然最後打出來會太大。

7. 莫雷爾結 Murrell Knot

與一般領結不同的是，莫雷爾結較為反骨，領結的尾端置換到外側，是溫莎結的相反版本，反其道而行的由較窄那端開始繫起領帶。莫雷爾結最早出現在1995年，由 Brent Murrell 所發明，打出來後的樣式具有層次感和玩味性，選擇緞面材質和圓點、格紋等印花圖騰是最能表現此結的獨特風味。

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8. 埃爾德雷奇結 Eldredge Knot

穿搭永遠不嫌過，尤其在領帶這部分，男性可得好好鑽研。除了剛剛所介紹的三一結打法，現下我們要來介紹的是埃爾德雷奇結，埃爾德雷奇結雖然複雜、出眾，但是相較三一結，看起來多了些優雅，少了點俏皮感，體現了完美的三角和層次感，搭上一件寬角領襯衫，就能顯現出你既沈穩又不想流俗的一面。

9.三一結 Trinity Knot

三一結的來源眾說紛紜，目前唯一最可靠的說法是素人自創並藉著網路發酵而為人所得知。三一結是由領帶的三個部分聚焦於一中心點，領帶結有非常美的三個三角形，最適合與 V 領的薄針織來穿搭，切記領帶要以輕薄材質來做選用，不然會使領結顯得特別粗重，若再加上整齊有規律的花紋，更是會將視覺效果增加更多層次。

10.曼哈頓結 Manhattan Knot

曼哈頓結，顧名思義上與紐約上城區曼哈頓有著些許關係，因為曼哈頓的紳士們打著這領帶因而得此專名。形狀上，曼哈頓結較為狹窄、細長，運較厚的領帶布料上很合適，且適用於較為大且花俏的印花上，再搭上一件寬角領、鈕扣領襯衫就顯完美。如果下次不知道以什麼打法來搭配出門，不妨嘗試曼哈頓結，雖然身在香港，但藉由領結巧思，或許能讓你身上散發著曼哈頓的菁英氣息。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：超實用！紳士常見的十種領帶打法】