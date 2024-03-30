ROLEX、OMEGA、PANERAI、IWC、TAG HEUER　5款40+熟男手錶推介

男性到了40歲已經是「四十不惑」的階段，這個時期通常已經是成家和立業雙雙步上軌道的時期，因此對事情的看法也會逐漸轉變，例如對於手錶這樣的隨身配件可能會想要進一步劃分成日用、休閒、正式場合等不同用途，也就是單只擁有一款錶可能已經難以滿足40歲的男性，考量到此年紀的人手頭上的資金已經相對充裕，因此絕對有能力把目標放在一些更高級的品牌身上。



本次編輯部以適合40歲男性的高級手錶為題，選擇5款出自知名品牌的人氣作品供輕熟男們做為選錶時的參考，由於40歲的年紀通常已經累積一定的積蓄，雖然每個人買錶的預算還是有因人而異的差異，但是整體來說如果是聚焦在「高級手錶」範圍，至少定價控制在台幣20萬～50萬之間算是符合不同預算的合理區間，而也這些人氣手錶因為都是市場耳熟能詳的名作，因此它們的用途也相對廣，通常可以戴去各種場合都沒問題，而且如果保養得宜，這些錶也都是足以戴上很久很久的一筆划算投資，以下分別按照品牌名稱字母順序一覽哪些手錶從40歲開始佩戴正是時候。

5款40+熟男手錶推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. IWC Ingenieur Automatic 40

工程師系列2023年重新回歸後，造型再度跳出先前的設計，回到1970年代經由大設計師Gérald Genta改造的SL 1832那種經典風格，而且萬國錶這次除了不鏽鋼款式，也還同時加入鈦金屬版本。現行的Ingenieur Automatic 40將錶圈的凹槽改鎖上6角形螺絲，這凹槽因此可以設定在固定位置，看起來更為工整。錶款的面盤採用被品牌稱為「網格」的結構，在電鍍前會先把垂直交錯的線條壓印在面盤毛柸上，萬國錶重新調整網格比例將之放大，看起來也更大器從容，鈦金屬工程師採用灰色調面盤，手錶整體看起來低調剛毅，不會很高調但是性能卻令人滿意。改款後手錶依舊維持過往特徵——在錶殼內裝軟鐵內殼保護機芯，藉以提升手錶的抗磁性能。錶款搭載的32111機芯擒縱輪與馬仔都以矽製作，因此這枚機芯原本就有不錯的抗磁性，加上軟鐵內殼後更是如虎添翼，而且機芯動力儲存達120小時，整個週末都不戴手錶，隔週上班時再拿起來戴手錶還是繼續活力滿檔的運作。

2. OMEGA超霸登月錶

歐米茄的超霸登月錶盛名在外，幾乎是愛錶人士都渴望擁有的經典名作，而最近剛好品牌發表了新作，特色在於它雖然還是不鏽鋼錶殼，可是面盤卻一反登月錶家族的傳統黑面，改用之前同系列Canopus Gold™金款式後才會出現的白色面盤，於黑色鋁圈的對比下，讓登月錶多了一種雙色的美妙組合。手錶面盤的白色乃是塗上白色亮漆的成果，此為採用階梯式面盤設計的登月錶首見嘗試，而歐米茄進一步將時標、指針覆上黑色，並把"Speedmaster"字樣與中央計時大秒針針尖改為紅色，用以向Alaska I原型錶致敬。白色面盤的不鏽鋼登月錶採用藍寶石水晶鏡面與透明底蓋，因此手錶內部的3861機芯可以看得清清楚楚。這枚機芯在維持前代作品1861機芯的特色與品質之餘，機芯的抗磁性能也一併提高至大師天文台認證與要求的＞15,000高斯，整體的實用性、品質以及走時精準度等，與前作相較都產生了深度的進化。

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3. PANERAI Luminor Quaranta BiTempo PAM01367

沛納海Luminor系列有著枕型錶殼與錶冠護橋等深入人心的招牌特色，品牌先前發表的Luminor Quaranta BiTempo乍看還是一派簡潔清爽，但是手錶有著一項重要功能是更適合現代人跨國移動時能派上用場的兩地時間，透過面盤上的藍色箭頭指針，很直覺化地就能辨識原居地時刻。Luminor Quaranta BiTempo一登場就有黑面與白面兩種版本，其中白色面盤對於沛納海而言是比較少見的配色，兩種顏色的面盤都採品牌著名的三明治結構，白色面盤的PAM01367塗上灰色Super-Luminova®夜光塗層，在光線不足的環境下，兩地時間指針會發出淡淡藍色夜光，而時標則綻放綠色夜光，輔助佩戴者辨時。錶背的透明底蓋露出P.900/GMT自動機芯結構，其具有鏤空自動盤、23顆紅寶石軸承，擺輪震頻28,800vph，動力儲存可達72小時，如同手錶的複雜功能一樣讓人感覺便利可靠。

4. ROLEX Yacht‑Master 42 226627

勞力士的遊艇一代也在2023年時首開系列導入了最先應用在Deepsea Challenge的RLX鈦金屬，經過兩年時間終於證實了之前英國帆船巨星Ben Ainslie手上戴的神祕勞力士遊艇就是正在測試中的鈦金屬Yacht‑Master 42 226627前身無誤。與其他貴金屬的Yacht‑Master 42相較，它的黑色霧面Cerachrom陶瓷錶圈與黑色面盤都如出一轍，唯獨錶帶改成了鈦金屬鍊帶，而並非其他Yacht‑Master 42配置的Oysterflex橡膠錶帶。而改了材質後的226627內部仍然搭載3235機芯，這枚機芯擁有Chronergy擒縱系統，整枚機芯也取得了多項專利讓性能得以再強化，包括藍色Parachrom游絲、Paraflex避震裝置等。以發條盒為例，勞力士將發條盒內壁厚度削減一半，因此能容納更長的發條，換言之這讓錶款的走時動能變得更長，一舉提升至約70小時，輕盈長效的佩戴實用性完整呼應系列強調的運動個性。

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5. TAG HEUER Carrera Glassbox拱形計時碼錶

Carrera在慶祝問世60週年之際，泰格豪雅精心打造出融合過往精髓與現代元素的Carrera Glassbox拱形計時碼錶，錶殼頂部採用弧形藍寶石水晶鏡面，形狀類似1970年代Heuer Carrera錶款上的弧形紫水晶，現代款式的水晶弧形線條流暢，環繞錶面邊緣的測速計刻度及錶殼，這種以藍寶石鏡面取代外錶圈的設計可以提升手錶外部耐刮、抗磨的保護性。在Carrera Glassbox拱形計時碼錶中，賽車風格比較強烈的是黑色面盤款式，在這款作品身上讓人想起品牌過往傑作如Reference 2447 NS的身影，因為小錶盤是銀色的關係，手錶整體因而展現「反熊貓式」，加上黑色小牛皮錶帶上設有許多透氣圓孔，這明顯來自早期賽車錶的淵源，使得手錶更有連結今昔的薪火相傳意義。手錶搭載的TH20-00自動機芯奠基於品牌主力計時機芯Heuer 02，簡單來說這款作品的風格變得更精緻，品質經過泰格豪雅機芯總監Carole Forestier的調整把關下也更精準可靠，精進內涵與Carrera系列的悠久歷史互相輝映。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：推薦5款適合40歲熟男「日常休閒好品味」高級手錶】