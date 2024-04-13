OMEGA、Breitling、IWC手錶推介　經典白面百看不厭　6-7萬有交易

很多腕錶品牌近年來在彩色盤面上的表現都很出彩，像三文魚盤面跟冰藍盤也已經形成了一股流行風潮。不過現實情況中錶友們的真實購錶選擇，可能還是會以黑、白、藍三種經典盤面色彩為首選。



這其中的白盤，因為白色給人第一感覺往往都是很顯純淨，同時顯眼具有辨識度，所以也成為了不少錶友會比較偏愛的色彩，那麼今天就給大家挑選出來了三款很有代表性的白盤計時錶，來做個簡單介紹。

3款很有代表性的白錶面手錶推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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OMEGA 歐米茄超霸系列310.30.42.50.04.001

腕錶點評：去年年底歐米茄代言人丹尼爾·基克（Daniel Wroughton Craig）佩戴了一款白盤超霸腕錶出席活動，引起了廣泛關注，其實白盤超霸本身就是不少歐米茄粉絲眼裏的夢中情錶，像原來的阿拉斯加計劃，第二代趴著睡覺的史努比都非常受歡迎，所以很多錶友對這隻白盤款式也是期待已久，如今歐米茄在3月初終於是發布了這款新作。全新白盤超霸在基礎上，基本與常規款式超霸系列專業月球錶保持一致，42毫米精鋼錶殼，13.2毫米的厚度，黑色陽極氧化鋁刻度圓點90錶圈，這些都不變。而亮點就是它這個從宇航員的航天服，以及1969年推出的第四代超霸腕錶中，所汲取靈感創作的階梯式白盤。同時歐米茄也是首次運用了白色亮漆在月球錶上，它所呈現透亮的清漆效果，直接與以往的歐米茄微微帶點啞光質感的白盤形成區別。而橫置三眼副盤設計也呈微微內凹，形成明顯層次感。機芯方面，也是大家熟悉的歐米茄3861手動上鍊機芯，50小時動儲，至臻天文台和瑞士天文台COSC雙重認證，裝配硅遊絲提供防磁能力。目前歐米茄也為腕錶提供三種錶帶款式可供選擇，精鋼，內部帶有月球團的黑色橡膠錶帶，以及一條小牛皮打孔錶帶。

產品型號：310.30.42.50.04.001／腕錶直徑：42毫米／錶殼厚度：13.2毫米／機芯類型：手動機械／機芯型號：3861／錶殼材質：精鋼／防水深度：50米／官網公價：HKD 63,900

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Breitling 百年靈TOP TIME系列AB01766A1A1X1

腕錶點評：去年百年靈給Top Time系列腕錶做了全新升級，在換裝B01自產計時機芯後，我也給錶友們詳細介紹過謝爾比眼鏡蛇款，還有冰藍盤面的凱旋摩托合作，今天我們再簡單來看看這枚福特雷鳥白盤款式。Top Time復古車系列，錶徑尺寸統一都為41毫米，是現代男錶的黃金尺寸，並且作為計時錶，錶厚也控制在了13.3毫米常規範圍內，所以整錶上手體驗感不錯。而腕錶的別緻白盤，也是去年新推出的，原來的Top Time就沒白盤選擇。整體配色設計靈感源自福特雷鳥的經典白色車漆，同時三眼副盤也採用了「方圓形」造型，還原了古董車的儀錶盤造型。從細節上可以看到，12點位品牌logo下方帶有福特雷鳥標誌，同時盤面外緣的測速圈刻度，也做了與汽車的轉速紅區相仿的設計。機芯方面，B01機，裝配有導柱輪，可提供70小時長動儲，也通過了瑞士官方天文台COSC認證，日誤差控制在-4秒+6秒之內。隨錶提供一條帶賽車打孔的復古棕色小牛皮錶帶。百年靈也另有精鋼錶鏈款式可供選擇。

產品型號：AB01766A1A1X1／腕錶直徑：41毫米／錶殼厚度：13.8毫米／機芯類型：自動機械／機芯型號：Cal.01／錶殼材質：精鋼／防水深度：100米／官網公價：HKD 59,000

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IWC 萬國錶葡萄牙系列IW371604

腕錶點評：介紹完了兩款白盤運動款計時錶，那麼文章最後讓我們再以一款正裝計時作品，萬國的白盤葡計做個收尾。葡計從1998年推出，直到今天錶款20多年，外觀幾乎沒變過，就連40.9增至41毫米的尺寸變化也可忽略不變，由此可見萬國的設計美學功底，以及審美前瞻性，包括對腕錶尺寸演變風潮的精準把控。圖上這款經典鍍銀盤搭配金針金刻度的款式，也是不少錶友在挑選葡計時，繞不開的選擇。葡萄牙一直主打的簡約盤面設計，銀白盤面整飾有細膩的太陽紋修飾，搭配上下垂直佈局的副盤設計，讀取盤面訊息非常清晰。而金針金刻度款，對比另外一枚藍針藍刻度款式稍顯休閒的韻味，無疑金色元素是為腕錶更添雅緻風格。而機芯方面，自葡計更新換代後，全系換裝了69355型機芯，作為品牌主力自產機芯之一的69系計時機芯，其性能表現經過錶友們實測，精準度耐用度都很出色。而在配置上，該機芯滿鏈可提供約46小時動力儲存，並裝配有導柱輪。隨錶配有一條黑色鱷魚皮錶帶，萬國目前也為葡計提供了多種錶帶選擇，如膠帶或鋼鏈，但對於這款金刻度金針款式來說，黑色皮質錶帶我認為就是最優選。

產品型號：IW371604／腕錶直徑：41毫米／錶殼厚度：13毫米／機芯類型：自動機械／機芯型號：69355／錶殼材質：精鋼／防水深度：30米／官網公價：HKD 67,600

總結：三款白盤計時錶都給錶友們介紹完了，像歐米茄超霸跟萬國葡計本身都是經典款，而白盤款式，更為經典作品賦予了百看不厭的屬性，選擇它們我認為是不出錯的，而百年靈其實一直以來它的白盤款式也比較稀少，如今這枚福特雷鳥，既有不錯的外觀顏值設計，又有汽車文化元素，同時性能硬件上B01表現也過硬，它已然成為了內外兼顧的腕錶選擇。三款白盤腕錶公價都在6至7萬元，如果喜歡不妨多關注一下吧。

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