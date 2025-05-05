傳統行業冇將來？專訪4位30+女生　看她們怎尋獲事業、人生第二春

2024年，全國考研人數達到了438萬人，且沒有年齡限制，其中不少步入中年的職場人，希望通過考研的方式轉專業，進而實現轉行，在傳統價值觀裏成家立業的年紀，他們選擇從0開始，選擇一門越老越吃香的職業。



4位受訪者（一条提供）

一条採訪了其中4位，38歲的雲卿考研三次轉行心理諮詢師；阿咪在教培創業10年後轉投金融行業，做起近年來興起的高門檻行業：家族辦公室；36歲的Ivy雖考研失敗，但通過參加法考成為一名實習律師；小聖在結婚生子後，離開了景氣不再的建築行業，轉行保險經紀人，時間自由，也發現了事業上更多可能性。

迄今為止，他們均轉行2年以上，並且對現在的事業抱有極大熱情和期望，他們不約而同地形容現在所在的行業「能夠持續做下去」，並且讓工作的主動權，掌握在自己手裏。

一条編輯：張鋭嘉 一条責編：陳子文



從樂器培訓創業，到高門檻、高天花板的金融諮詢

阿咪（左二）所在的團隊獲得2023年最佳財富顧問大師杯團隊優異大獎（一条提供）

阿咪，36歲，吉他教學創業轉行金融行業，入行4年



準確來説，我截至目前15年的職業生涯，已經轉行3次。

第一次，從剛畢業乾的數據運營，到創業樂器培訓機構，一做9年；第二次，考CPA，進會計師事務所做審計；第三次，唸MBA，轉行到金融投資，目前在家族辦公室行業。

我本科是統計精算專業，畢業時趕上了2008年的金融危機。我運氣很好，找到了地產行業的數據分析諮詢的工作，一份很對口的工作。但幹了一年，我就辭職去創業，做了音樂培訓機構，一做就是9年。

阿咪曾在土豆網寫道：我想有一天能做到，我想彈甚麼就彈甚麼。（一条提供）

阿咪曾在土豆網寫道：

我想有一天能做到，我想彈甚麼就彈甚麼。現在的她聽到任何旋律便可即興彈唱我一直很喜歡音樂，從大學開始學吉他，當時還是土豆網時代，沒幾個人傳視頻，所以當時我在論壇上算小有名氣，加了很多網友（笑），認識了志同道合的夥伴。

我一直都是想甚麼就去做了，於是很快就辭職跟小夥伴一起全職創業。其實樂器培訓是一個低門檻的行業，這些機構發展初期是魚龍混雜的，甚至很多都是「騙子」，所以我們某種程度算是整頓了這個行業的規範。

後來我為甚麼轉行呢？大部分樂器都是以傳統為美的，不像電子產品可以快速迭代，天花板也低，做樂器工作室已經不能滿足我的人生追求，跟合夥人也有一些理念的衝突，我就離開了。

阿咪在課上教音樂（一条提供）

鑑於我的統計背景，我就想轉做門檻高、天花板也高的行業，跟做金融的朋友説了這個想法後，得知考CPA或許是轉行的捷徑，可以先從會計師事務所開始幹起。

2019年初，我開始半脱產狀態準備考試，會計這門課程幾乎是邊哭邊學這麼過來的。當時我沒有甚麼退路，30歲的女性重新在社會打拼，壓力還是蠻大的，考完試等待成績的時候我非常焦慮。

沒想到，4門考試我都一次通過。我立馬找朋友幫我內推事務所，一個八大所當天就給我發了面試通知，週一去面試，週二就入職了。

做審計的這三年就很苦。雖然不是我的追求，但我很專注，進步很快，第二年就開始帶隊，一路升職。當時我有機會獨立帶一個上市公司年審，但還是毅然決然地走了，因為再幹下去對我來説就是邊際效益會降低（一個主體為追求最大的利益，多次進行擴大生產到一個零界點後，每一次投資產生的效益都會較上一次少），成長的空間不大。

當時2022年大環境已經不算太好了，其實辭職也是挺衝動的，但我一直都是這樣，還沒想好自己到底要什麼，但知道自己不想要甚麼。

阿咪代表公司去亞太財富論壇領獎為了尋求再次轉型。（一条提供）

我在辭職前的2020年，報考了上海交大高金MBA。從報考到聯考只有兩個月，同時我還在工作，每天早上四五點起牀刷題，最終順利拿到了offer。

畢業後我決定裸辭開始找工作，試了很多機會，不是不匹配就是沒資源，就在我已經投不出去簡歷的時候，我接到了獵頭的電話，説這家獨立家族辦公室對我很感興趣。團隊不乏藤校背景，氣氛很好，也是我喜歡的前台工作，對金融知識儲備要求高，還在家門口，柳暗花明。

我現在的工作就是給客户做風險管理和資產配置，提供諮詢和解決方案，其實是非常有難度，而我們的客户也往往是很成功並且積累了很多自信的人，你要解決他解決不了的問題，要了解市場上的各種信息。

但這也絕對是越老越吃香的行業，基本上可以幹到死（笑）。首先它在發展初期，成長空間很大，家族辦公室是財富管理中的藍海。跟之前做審計to b的業務不一樣，做財富管理是to c的業務，比起平台，它更依賴個人的綜合能力，而且可以持續做下去。

在這行業年齡大一些是優勢，但如果年紀大，又沒有與年齡相匹配的智慧（笑），也是不行的。

對於轉行，我的建議是，選擇一個職業的時候都要考慮三件事情：第一這個事情是不是你真的熱愛的；第二你是否擅長；第三，這份工作給你的回報你是否滿意，比如薪資，或是客户、領導及同事的認可。

現在工作上時常會受挫和感到孤獨，因為它真的極具挑戰性，當時跟我一起進公司的90%都走掉了，那一批幾乎只剩我一個人。同行也很少，行業認可度也沒有其他金融行業那麼高，偶爾會想是不是選錯了。

但隨着更多知識的積累和客户的正反饋，尤其身邊圍繞着一羣優秀的夥伴，我越來越覺得這個事要堅持做下去。

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生娃之後，我更看中時間自由，轉行收入翻3倍

孫小聖，36歲，建築設計師轉行保險經紀人（一条提供）

孫小聖，36歲，建築設計師轉行保險經紀人



入行4年2012年我從東南大學建築系畢業後，去歐洲學習工作了四年。回國後投入了建築行業，進入了一家日企。2022年我正式辭職，現在是一名保險經紀人主管，帶一個15人的團隊，薪資比以前翻了三倍。

我高考的時候正是建築最好的時候，行業還挺賺錢的，我小時候喜歡畫畫，家裏也有人在建築行業，於是順理成章地報考，被東南大學錄取，屬於建築老四校，學校是學術型教學，大家都比較務實。

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▲讀建築時期的小聖畢業後很多同學來到上海工作，當年比較優秀的應屆生都能年薪20多萬，比現在高不少。所以我當時沒有着急出去工作，想出國看看外面的世界，因此也錯過了賺大錢的機會（笑），當時如果在上海結婚、買房、早點工作，現在的人生軌跡也會不太一樣。



我轉行的根本原因有兩個。

首先是建築行業不能承載我更多的期待了，包括收入的期待、職位的晉升，事業的廣度和長度，都不能滿足我。

其次是家庭原因，我生了小孩，當時上海封城，小孩剛出生，建築的工作量很大，耗費我大量的時間和心力，一邊還要搶菜，每天事情都很多，壓力很大。我是很想換個行業的，但一直不知道要做甚麼，正好在朋友圈看到一個學建築的學姐在發保險的內容，才知道她轉行了，機緣巧合接觸了保險。後來我一邊在家裏畫圖，一邊兼職做保險。

我花了一年時間摸清了行業的規律、做得好的人都怎麼做出來的，對自己也有了規劃。當時我兼職的收入都已經比全職工作高了，水到渠成辭了職，那時候還是疫情期間，甚至沒有拿到離職大禮包（笑），當時我34歲。

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▲小聖開通了視頻號，一部分互聯網時代的保險經紀人會選擇用自媒體的形式打造個人IP我的第一單是熟人朋友，她一直很信任我，後面慢慢地找我的人越來越多，發現保險這個行業的確有更多的可能性和機遇，我就開始投入更多的時間。



我現在的工作，一部分是家庭財務的管理和梳理，幫客户做風險規劃和財務規劃，比如在退休前如何存足夠的錢，比如擔心家中經濟主力失業，就需要梳理一下開支、每年的結餘，可以解決一部分他們的擔憂。

另外一部分，是高端醫療，比如去私立醫院，公立國際部以及海外就醫或者海外赴美生子的保險。現在醫療分層，DRG實行，中產對就醫體驗也越來越重視。高端醫療是不錯的切入點。現在保險經紀人的學歷都是很好的，比如我的團隊有同濟的、交大的，還有中科院的。因為保險產品實在太豐富了，要掌握這些產品就已經很不容易了，還要面對客户的需求，懂銷售，有耐心，對綜合能力的考驗是很大的。

以前我比較膽小謹慎，上班按部就班，很擔心丟了飯碗，但現在做自由職業的經紀人，我開始願意做更多的嘗試，幫我打開了很多視野。

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之前在建築行業有較強的年齡焦慮，到了保險行業就沒有了，感覺這個事情是可以持續做下去。自己把控節奏，我可以讓自己很忙，也可以躺平一段時間。

不像之前的建築行業很被動，行業標尺掌握在別人手裏：甲方想讓我忙，我就得忙，他想讓我閒，我也得忙（笑），要一直不停地滿足甲方和老闆的要求。

我從內心深處還是希望過屬於自己的人生，掌握主動權。尤其年紀越大越有這樣的感觸。時間很寶貴，有限的時間要做自己，不做別人的嫁衣。

我現在不用坐班，時間自由，我很滿意。

離開建築行業可惜嗎？其實偶爾會感到遺憾。但不同人生階段有不同的生活目標，現階段我需要更多資金，讓小孩接受更好的教育，相比起理想，我會選擇務實地生活、去賺錢。

可能等什麼時候我財務自由了，真正不去為生存動腦筋的時候，我再可以很情懷地做建築，或者藝術的創作。

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當了10年老師，我從膿制裏任性離開，要做自己真正熱愛的事

Ivy喜歡在社交媒體上分享日常（小紅書 / @生活藝術家）

Ivy，36歲，中學教師轉行律師，入行1年半



我是四川自貢人，人生前34‍年都是在四川老家度過的。2012年大學畢業，就考到了當地的一所中學做歷史老師，一做就是10年，但其實我是很嚮往自由的人。

當老師的好處就是寒暑假多，放假的時候我到處玩、做義工，還去澳洲gap了兩個假期，體驗了一回換宿。我換宿的住家是一家四口，他們改裝房車，自駕環遊歐洲，回來之後買了輛大巴住在森林深處，自己種菜、生活，這種生活方式對我造成了不小的震撼。從澳洲回來之後我就意識到人生只有一次，我想去做我自己想做的事情。

2018年我們家裏人遇到車禍，對方是個公交車公司，説幫我們請律師，結果是他們的法律顧問做了我們的律師，她作為被告常年法律顧問的同時做了原告的代理律師，‍但當時家裏沒人懂法律，是非常無助的，我就想往法律方面轉行。

‍2021年我決定辭職，準備了一年考法律碩士，但沒有考上。我想盡快進入法律行業，就開始準備法考，後來順利通過。

Ivy這張地鐵通勤圖配文：「從陳老師變成陳律師，中年轉型，還是有很多不容易。」（一条提供）

租了來上海的第一套房子，竟然每扇窗户都能看到樹，感恩自己是多麼幸運呢（一条提供）

「租了來上海的第一套房子，竟然每扇窗户都能看到樹，感恩自己是多麼幸運呢。年初在天府機場的時候，認真給老公説着我的白日夢，説想要逃離四川的冬天去沿海城市體驗生活，此刻，竟有種夢想成真的感覺。」我們家也從成都搬到了上海，轉行的同時，也換了生活環境和生活方式。現在，我在上海的一家律所做實習律師，我老公在上海的遊戲行業做音樂，娃也開始上幼兒園了。

我轉行最大的考量，就是要做我自己想做的事。我現在的工資不高，之前也沒什麼積蓄，但也沒有焦慮。我和我老公不會把賺錢、攢錢作為自己非常大的目標，體驗生活對我們來説更重要。

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35歲，我獨自帶孩子考研三年，希望離開任何人我都可以過得很好

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雲卿，38歲，編輯轉行心理諮詢師，入行三年



我一共考研三次。從32歲開始，一邊讀書、一邊帶孩子、一邊工作。2021年35歲時，考上了華中師範大學的非全日制應用心理學專業。現在，我正在讀研三，成了一名心理諮詢師。

我高考是一個重大失誤，大學我是專升本，所以走上火車去讀大專的那一刻，我就決定未來我是要考研的。用心理學分析的話，這是一個未完成事件，始終在我心中的鯁。

畢業後我一直在長沙做打工人，當時還是傳統媒體的時代，我做過記者，給企業寫過內刊，一直做編輯類的工作。

30歲時生了孩子，我愛人在外地，從孩子兩歲開始，我一直一個人帶孩子。等孩子上幼兒園託班後，我嘗試出去找工作，很受挫。一方面傳統媒體機會已經很少了，另一方面孩子要上學，我要找家附近的工作，公司也會問你：小孩怎麼辦？後來都沒有迴音。

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其實我在2017年就有了轉行的想法，因為喜歡心理學，我用業餘時間考了國家二級心理諮詢師，後來一直自學心理學的課程。

2018年我第一次考研，當時就是想試試水，因為身邊也沒有一起考研的人，我就像傻瓜一樣自己學。當時成績出來就過了國家線，所以第二年也就掉以輕心了，考得不如第一年。2020年生完孩子之後，我真正認真地開始學習，第三次考研。

我不是很擅長讀書，也不會規劃時間，尤其生完孩子之後記憶力下降，讀書真的很困難，讀不下去。每天送完孩子去幼兒園，我就一個人沿着我家背後的河堤來來回回走，邊走邊背；帶孩子去廣場上玩的時候，兜裏就會揣着小紙條寫上需要背的內容，時不時拿出來看看。現在想想多麼孤獨的時光，就這樣走過來了。

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▲雲卿在這張圖下寫着：「全職媽媽」4年，越來越快樂。因為研究生是非全日制的，我考研後一直在一家心理機構做內容運營，寫相關的文章，順便了解心理諮詢機構到底是怎樣的，一直在為轉崗成為真正的心理諮詢師努力，直到去年我正式成為了機構的簽約諮詢師。其實心理諮詢的前期投入成本是很高的。前期受訓、找督導，還有比如我學的動力學流派是需要個人體驗的，你要花錢去找人做心理諮詢，加上研究生的學費一年三萬六，至今也花出去了十五六萬。



但我的物慾很低，消費很少，我有做編輯的收入，還在做家教、寫作班教課、自由撰稿，我的愛人也給了我很大的支持，所以在經濟方面沒有什麼壓力。

學習心理學後我有很大的改變，我無時無刻對自己的人生有更多認知和覺察，感受到過去沒有感受到的痛苦，然後不斷去療愈的過程。我現在還是個新手，未來希望可以有自己的建樹和發展，能不斷探索我就已經很開心了。

我希望能夠過自由又熱愛的生活，擁有離開誰都可以過得很好的能力，還能實現自我價值。

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