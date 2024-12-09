40歲後易被炒失業？職場暗藏年齡歧視　中國更有「35歲魔咒」說法

科技業的千禧世代（1980 年代至 1990 年代中期出生），正在被年輕人取代？美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報道，25 歲以下的科技工作者越來越普遍，而 40 歲以上的比例正在縮減。 長久以來，科技工作者應該年輕、敏捷並敢於打破常規的觀念一直存在 —— 這是否是一種年齡歧視呢？



在矽谷，40 歲通常被認為是「老了」的分界線，而在中國，工作者們談論着「35 歲魔咒」，擔心自己到達這個年齡後，工作機會將減少。（Canva）

美國平等就業機會委員會（EEOC）近期的報告首次關注了年齡歧視，他們調查 2022 年超過 1000 萬名科技業工作者，發現 25 至 39 歲的年齡佔比接近 41%；且自 2014 年起，25 歲以下的工作者人數每年增長約 9%，這速度超過了所有行業的 20 倍。而 65 歲以上的工作者只佔 4%，是科技業中最少人的年齡層，且遠低於其他行業的比例。

EEOC 也揭示了一個令人不安的發現： 科技、工程、科學相關領域公司中，針對「年齡歧視」的投訴更普遍。

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年齡歧視根深蒂固！矽谷工作者對 40 歲感到焦慮

儘管美國自 1967 年以來明文禁止歧視 40 歲以上勞工，但相比針對種族、性別的刻板印象，職場上仍有許多針對年齡的歧視和抱怨，且很少受到質疑。

在矽谷，40 歲通常被認為是「老了」的分界線，而在中國，這種威脅也同樣存在，工作者們談論着「35 歲魔咒」，擔心自己到達這個年齡後，工作機會將減少。

根據科技業裁員追蹤網站 Layoffs.fyi 的數據，全球已有超過 13 萬名科技工作者在今年被裁員，而這波裁員潮從 2022 年就開始了。

例如 X（舊名 Twitter）前員工約翰．澤曼（John Zeman），於 2022 年伊隆．馬斯克（Elon Musk）接管公司並大幅裁員時遭到解僱，而對 X 提起告訴。澤曼當時 63 歲，他說包含自己在內，50 歲以上的員工有高達 6 成被裁掉，而 50 歲以下的員工則有 54% 被裁掉。

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組織的年齡多樣性，有助於提升效率與生產力

除了年過 40 的科技業員工，還有另一個族群是年齡歧視的一大苦主。《福布斯1》（Forbes）報道，「年輕女性」在職場上可能比年輕男性和任何性別的年長者更容易遭受年齡歧視。

根據 LeanIn.Org 和麥肯錫公司（McKinsey & Company）針對美國和加拿大勞工進行的《2024 年職場女性報告》，近一半 30 歲以下的女性表示，年齡對她們的工作產生了負面影響，而 30 歲以下男性僅 35% 有這種狀況。此外，30 歲以下的女性收到與年齡相關的負面評論的可能性，是同齡男性的近 2 倍。

英國倫敦政治經濟學院的 The Inclusion Initiative 最近調查美國和英國的約 1500 名來自科技、金融和服務業工作者，發現那些公司有年齡包容性政策的公司，員工對工作的滿意度是其他公司的 2 倍，跳槽的可能性也減少了一半以上。

這些員工還表示，他們較少出現感到生產力低下的情況。研究員認為，這是因為不同世代工作者間的協作帶來了不同的知識、觀點和社會資源。可見員工的多樣性有助於促進企業的效率與生產力，因此，管理者應盡可能避免團隊內出現年齡歧視的狀況。

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