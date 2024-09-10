35歲難再搵工？國企女董事稱「與年齡無關」感挫折全因「這心態」
撰文：中天新聞網
出版：更新：
職場上35歲是一個坎嗎？格力電器董事長董明珠受訪時被問到，很多人35歲以後就找不到工作。她認為很多人面臨就業困難，並非完全因為年齡，更多是因「高不成低不就」的心態、及實際能力與所持文憑不匹配的問題。
據《界面新聞》報道，近日格力電器董事長董明珠在專訪中被問到，是否會招聘35歲以上的員工。
董明珠表示「我照招呀，35歲如果好的為甚麼不招，我都快40歲才下海。」她稱35歲其實在外面鍛煉時間長，是非常有經驗的，若招進來至少可以再幹20年，聘用他們有何不可？
她並稱「這個問題暴露出很多人他是高不成低不就，不是35歲找不到工作，是他不願意低下頭，認為我有個大學文憑或者甚至是研究所畢業，但是你的文憑跟你實際操作能力，那相差太遠了。」
相關文章：轉工｜壓力大寧減人工轉工？ 37歲打工仔苦惱 網民一語道出關鍵
+8
之前她也曾坦承，對於打工人來說「35歲是個坎，很多企業可能都不再招35歲的人了」。董明珠進一步解釋，很多35歲左右的求職者在求職過程中，往往因為期望過高，不願意接受低於自己預期的工作崗位，同時又因為實際操作能力達不到企業要求而陷入就業困境。
針對這一問題，董明珠建議求職者應該調整心態，放平姿態，不斷提升自己的實際操作能力，使之與所持文憑相匹配。她還表示，企業應該為員工提供更多的培訓機會，幫助他們提升技能，以適應不斷變化的市場需求。
【延伸閱讀，更多事業規劃建議】
辭職｜人工再高也別留戀！沒成長、氣氛差 8個跡象代表該要轉工
+21
+19
失業｜38歲被裁「不願做基層」！網民分享勵志故事「這點」是關鍵事業高不成低不就！踏入35歲 他們嘆經驗不值錢 轉行風險卻太高失業｜從事哪些職業 中年後難找工作？網民皆指向這「高薪行業」轉工｜35歲「非升即走」？事業分水嶺前 有人棄百萬年薪也要走如何毁掉一代人？4原因年輕人對未來失去希望 成年人為最大元凶職場厚黑學｜想做好人也要看資格！不懂披上狼皮 再善良也變懦弱
延伸閱讀：
一日拔23牙再植12顆...陸男13天後「心臟驟停」去世 家屬怒投訴求真相
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】