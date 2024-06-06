求職｜哪些行業未來5年最賺錢？看好寵物、健康6大行業難被AI取代

近年來企業缺工潮，紛紛祭出加薪搶才，不過，你知道未來哪個行業最好賺錢嗎？日前台灣理財型Youtube頻道「Tony偷了你 x 比特幣走勢分析」分享，你只要專心投入以下6大領域，就有機會賺取豐厚收入。其中他看好旅遊業將會呈現爆發性成長，「就像瘋狂的印鈔機一樣。」



有意轉換工作跑步的打工仔，不妨考慮一下以下的行業：（按圖了解）

+ 17

未來5年做甚麼行業最賺錢？達人點名「6大潛力股職業」

1. 寵物行業

寵物行業蓬勃的發展，產生更多元的商機。Tony舉例，像是寵物旅館與美容，到寵物溝通、健康管理、奢侈品等服務項目與品項。他建議，有興趣的民眾可嘗試了解寵物主人的需求，把提供給人的服務轉換成寵物的專屬服務。

2. 健康行業

受新冠肺炎疫情的影響，人們更加注重身體健康、養生，也增加健康產業的需求與商機。Tony表示，現代人長期使用手機與電腦，很多人都有腰痠背痛、肩頸緊繃與容易疲累的毛病，他看好按摩、整骨與推拿等行業有機會成長。

另Tony也說道，養老行業也是目前的趨勢，針對中老年人的服務與產品將有很大的潛力，像是看護就是潛在的職業之一，其薪水也有大幅提高的可能性。

3. 休閒娛樂行業

房價不斷攀升，許多年輕世代買不起房，進而提倡及時行樂的觀念。Tony指出，休閒娛樂行業是快速讓人滿足慾望的產業，看好電視、電玩、電視劇等行業將隨着趨勢成長。尤其新冠肺炎疫情解禁後，增加大家出國的意願，Tony看好旅遊業將擁有爆發性的成長，「就像瘋狂的印鈔機一樣，有很多消費財會往旅遊業靠攏。」

4. 特色小店

具特色的小店越來越受到歡迎。Tony舉例，像是強調氣氛的小酒吧，已成流行的趨勢。小酒吧強調店裏的特色、創意與氛圍感，可將簡單的產品賣的相對高的價錢，小店的人員安排也較簡單，投資報酬率相較一般店面高，達到成本低、利潤高的效益。

5. 與「美」相關的行業

現代人對於美的追求，與美有關的產業，未來都有龐大的商機。男性的產品可能像是汽車美容的打蠟、改裝；女性的產品則是小盆栽、可愛飾品與裝飾等。Tony指出，受到時下社群媒體的影響，人們更着重於自身的品味，若是能夠參與到相關產業，就能受惠時代的紅利，賺取可觀的收入。

6. 與「愛」相關的行業

未來AI與機器人逐漸取代某些工作。Tony預測，擁有創造力與情感等工作，在未來是相對有保障的行業，他看好諮詢與教育相關產業的需求。

【延伸閱讀，更多打工仔升職見聞】

未來10年哪些工作最賺錢？不談AI！寵物、養生6大範疇潛力最大

+ 17

搵工｜不懂AI？你還有EQ、解難能力嗎？這20項軟硬技能目前最搶手

+ 40

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：未來5年做什麼行業最賺錢？達人點名「6大潛力股職業」，不怕工作被AI取代】