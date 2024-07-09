插畫師、攝影師快被AI取代？網民熱議各行業前景 且看黃仁勳怎說
撰文：TVBS新聞網
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輝達（NVIDIA）行政總裁「AI教父」黃仁勳早前到訪台灣引發旋風，一舉一動備受關注，在台灣掀起一股AI熱潮，人工智慧（AI）話題引發關注的同時，就有網民好奇究竟甚麼行業會最快被AI取代？就有人認為是畫師，表示「現在一堆AI圖、漫畫、動畫」。不過先前黃仁勳在談及相關問題時，曾表示「AI確實將改變世界，但人們的工作並不會因此消失」。
一名網友PTT發文詢問「甚麼行業會最快因為AI消失？」提到近日和老婆經過婚紗街，幾年沒來發現婚紗店倒了很多間，除了單身族增加之外，事主提到「現在吹上天的AI，假如只要用手機自拍一張照片，用AI軟體就可以產生一組在埃及金字塔、艾菲爾鐵塔、萬里長城出外景的婚紗照、可以換幾百套禮服、各種髮型、省錢省時又省力」，好奇婚紗攝影這個行業會不會消失，未來又有甚麼行業會被AI取代？
許多網友紛紛留言：
・「目前看起來是畫師，一堆AI圖、漫畫、動畫」
・「我投翻譯一票」
・「飛機機師，成本越高的最快被取代，不然不符合成本效益」
・「語言線上教學老師」
・「我覺得客服有可能，如果電話那端分不出是不是真人」
先前談到AI是否會引發裁員潮？黃仁勳認為「AI確實將改變世界，但人們的工作並不會因此消失」，因為人類的判斷思考力，是人工智慧無法取代的，他在專訪中表示，「員工為公司工作，因此當公司提高生產力時，收益就會增加，我從未見過哪家公司收益增加，卻沒有僱用更多員工」。
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