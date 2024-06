講大話｜老細、同事是否說謊？5招易辨別　用詞艱深或是一種掩飾

謊言幾乎無所不在。根據美國社會心理學家貝拉.德保羅(Bella DePaulo)的研究發現,人們平均每天會說一兩次的謊。研究欺騙行為的南康乃狄克州立大學心理學教授凱文.科爾威爾(Kevin Colwell)亦指出,「人們在大多數的日子都在說謊。」



科爾威爾表示,人們說謊的原因很多,然而大部分的謊言無傷大雅,不會傷害到任何人。像是人們有時候為了保持和諧的工作關係、為了保護他人感情,會說一些善意的謊言,甚至強調:「說謊是非常重要的社交技能,讓人們的關係更加順暢。」

不過,刻意扭曲事實、帶着惡意的有害謊言,則會產生反效果。被謊言蒙蔽而受傷,除了損害心理健康,也可能會摧毀人際關係。這就是人們熱衷抽絲剝繭、識別騙子的原因。

那麼,我們要如何辨別說謊、從欺騙行為捕捉線索?美國總統亞伯拉罕.林肯(Abraham Lincoln)曾經說過:「沒有人的記憶力足夠強大,能讓他成為一個成功的騙子。」如果你想試圖弄清楚某人是否在對你說謊,請留意以下 5 種訊號。

說謊的人舉動反常,聲音、眼神、情緒藏玄機

1. 他們會出現一些異於平常的舉止

前美國紐約州檢察官兼退休 FBI 特工吉姆.克萊門特(Jim Clemente)指出,要從說謊的人身上找出蛛絲馬跡,首先你得要了解他們平常的行為舉止。像是有些人內向害羞,說話的時候眼睛本來就不太會直視對方;但是這對其他人來說,很可能就是說謊的表徵。也就是說,當你越熟悉對方,就越能察覺對方是否在說謊。

克萊門特解釋,唯有了解對方的尋常反應,才能從他的生理變化嗅出不對勁的地方。例如平常談吐穩重冷靜的人,說話的時候卻出現不停吞嚥、清喉嚨、舔嘴唇,或者坐立不安、扭動身體、搓揉雙手,甚至試圖離開,這些異於平常的反應,都有可能是說謊時壓力與緊張的釋放所導致。

2. 他們的聲音起伏不定,眼神、情緒會騙人

克萊門特說明,說實話的人通常會用一致的方式說話,而說謊的人往往會有斷斷續續的節奏、語調和音量的變化。例如說謊的人在壓力下,音調可能會上升;假如在思考,語速則可能會減慢;緊張的話,語速則可能變快。

此外,我們通常會認定,說謊時人的眼神會飄忽不定。但研究證實,當我們在思考時,也會經常避開目光,這並不一定等於撒謊。長期擔任檢察官、並着有《紅旗:如何識別偽友、損友和無情之人》(Red Flags:How to Spot Frenemies, Underminers, and Ruthless People)一書的溫蒂.派翠克(Wendy Patrick)解釋,準備好說謊的人,會刻意跟你保持眼神接觸,因為他們想知道你是否會相信。派翠克也提醒,如果發現對方的情緒表現和說出來的話並不一致,比方說,討論嚴肅話題的時候卻面帶微笑或笑出聲音,那麼也很可能代表對方正在撒謊。

3. 他們會說着重覆的事、用詞更加艱深

科爾威爾解釋,說真話的人不用花心思擔心事跡敗露,所以在講話的時候,多半自然而且流暢,當你追問其他細節,他們也會給出新的訊息。但說謊的人則相反,他們為了確保自己不會講出甚麼自相矛盾的話,會反覆說着相同的事。行為分析師、《我知道你在說謊》(The Body Language of Liars)作者莉莉安.格拉斯(Lillian Glass)也表示,他們這麼做的用意是想要說服你,或者企圖爭取時間,以便整理思緒。因此,當你發現在追問之下聽不到新東西,那麼很可能對方其實對你並不坦誠。

除此之外,說謊的人用字也會較平常複雜艱深,甚至是讓你感到意外的詞彙,科爾威爾補充道,「這是因為他們正在進行印象管理。」所以如果你對對方的語言能力感到訝異,可別輕忽了,這很可能是他們在對你說謊的一個線索。

4. 他們會按照時間順序說故事

柯爾威爾指出,說實話的人在講述事情的時候,自然情況下會從最重要的部分開始說起,再講到不太重要的部分,時間序是錯亂的。而說謊的人,內心會有一套劇本,在陳述的時候,為了讓謊言聽起來合理、連貫,會按照時間順序來說。

從心理學的角度分析,按照時間順序描述事情,能讓說謊的人輕鬆建構一個貌似真實的情節,也容易給人一種事情發展自然、無縫銜接的感覺,從而增加謊言的可信度。

5. 他們會遺漏代名詞、用問題回答問題

克萊門特舉例,比方說當一個女人詢問撒謊的丈夫,他今天過得怎麼樣時,丈夫回答:「我去了公園。吃了午餐。」(I went to the park. Ate lunch.)丈夫在「吃午餐」前省略「我」,這可能是因為他想掩飾自己和另一個人一起吃午餐的事實。

另外,說謊的人們常會省略重要的事實或裝傻,在這些情況下,他們通常會用問題回答問題。克萊門特舉例,當一個嫌疑犯被問及是否傷害他的兄弟時,他可能會回答:「我為甚麼要傷害他呢?」克萊門特提醒,如果你問了一個「是或否」的問題,卻沒有得到一個直接的回答,就要提高警覺。

