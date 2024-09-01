理財｜不煲劇卻愛做「這事」？6大特徵辨別有錢人　很少人愛炫富

雖然不是人人都能夠成為有錢人，但難免會想一窺富人的世界，該怎麼透過簡單的談話就觀察出一個人富不富有？並不是行頭，而是透過生活習慣。身兼創業家、投資者、顧問等多重身分的財經達人Bernie Klinder，曾在Quora上分享6個辨別有錢人的方法。



比起總在穿金戴銀，這些生活習慣才更易真正的有錢人生活：（按圖了解）

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1. 他們常是美食家

Bernie Klinder表示，他認識的許多有錢人，擁有頂級炊具和家電、喜歡做飯，常會收藏葡萄酒，家中常備20～30瓶頂級紅酒，同時也會有一些平價的酒類。也愛去有名廚的餐廳用餐，他們對於頂歸的菜單了如指掌。

2. 花時間閱讀

美國人平均每天看4小時電視，而富人同樣花這麼多的時間在閱讀上。Bernie Klinder表示，他認識的有錢人幾乎不太關注電視內容，但卻能知道那周《紐約時報》暢銷書榜上有哪些書？

3. 重視特殊的旅遊體驗

有錢人偏好去偏僻的地方，像是冰島、秘魯、新西蘭、巴塔哥尼亞、南極，比起當「旅遊」的遊客，更喜歡當深度「旅行」的體驗者，幾乎每個有錢人都至少去過五個國家以上。

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4. 越有錢越級簡

Bernie Klinder表示，當富人擁有的錢越多，生活就越不混亂，他們的家裏不會擺滿無用的小裝飾品。他們的家通常非常極簡主義，喜歡擺置獨特原創的藝術品，但不一定是知名的或非常昂貴的東西。

5. 健康意識強

曾有一位富有的朋友告訴Bernie Klinder「你的外表反映了你對自己的尊重」。Bernie Klinder提到，他認識的有錢人都是健身狂，每天瑜伽、跑步、騎自行車、游泳、馬拉松，在家裏也有健身器材等。Bernie Klinder分享，他有一位低調的富有朋友，在家中地下室，擁有一個價值一萬美元的健身房。當你富裕幸福，就會希望長壽健康，才能好好享受一切。

6. 支持藝術

Bernie Klinder表示，總是在當地博物館、歌劇院、古典音樂音樂會、藝術步行、慈善活動和植物園遇到同一批人。他們經常是來自各種機構的會員，珍惜專屬於會員的活動。

Bernie Klinder說道，雖然這些準則不能涵括所有有錢人，但他認為這些特質涵蓋他所知道的三分之二富有人士。Bernie Klinder認為，有錢之所以會低調是因為「錢就像性一樣『你擁有的越多，就越不可能痴迷於它。這就是為甚麼許多真正富有的人不過着炫耀的生活方式。』」

他也舉例，這就是為甚麼富翁中最受歡迎的汽車是皮卡車，而不是奔馳、寶馬等等。這些低調的富翁通常過着稍微高中產階級的生活方式：他們住在不錯的房子裏，但不是豪宅；他們更有可能開本田、斯巴魯、沃爾沃、吉普大切羅基或福特F150；他們在Costco和Target購物；他們有不錯的衣服，但通常避免俗氣的珠寶和其他外在的炫耀性消費。

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