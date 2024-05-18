理財｜愛炫富的富貴極有限？真有錢人4大特徵「這事」他們願花錢
撰文：TVBS新聞網
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不少人印象中，有錢人會穿全身名牌，或是開跑車、戴百萬名錶等，但最近就有日本媒體《LIMO》指出，透過專訪銀行員，分析日本全體人數2.7%「超富裕層」、「富裕層」，調查出4種令人跌破眼鏡的有錢人特徵，他們不僅穿平價服飾，還相當重視人際關係。
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特徵1：有運動習慣
有錢人很注重身體資本，相當注重生活品質，他們會嚴格的規範自己的睡眠、健康、飲食等，也會保持運動習慣，藉此抒發壓力、保持健康。
特徵2：不盲目追求流行
調查指出，有42.1%的有錢人回答最高的項目是平價服飾UNIQLO，他們認為比起高檔的名牌，衣服的機能和舒適度更為重要，可見有錢人更重視實用性，而非奢華的風格。事實上，他們更專注於「想做甚麼」，而非別人如何看待他們。
特徵3：重視人際關係
有錢人很重視感情，他們會積極和朋友及家人出遊聚會，主動維繫人際關係，與人交際聊天，不僅能讓自身更正向，也能幫助到事業獲得成功。
特徵4：不吝嗇為他人花錢
很多人認為有錢人會花錢在自己身上，滿足自己的慾望，但其實真正的有錢人，對自己花錢相當嚴格，卻不吝嗇給別人，他們會大方請客出錢，或是捐款幫助有需要的人，懂得為他人創造幸福。
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