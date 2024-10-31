緊記自己是來上班的！2招化解職場PUA　「1事」比講贏對方更重要

你曾經遇過「講話帶刺的人」嗎？對方的言語中總是充滿攻擊和挑剔，讓你明顯感覺到他們在打擊你的信心。例如，私底下某位同事總是喜歡假借「給建議」之名來酸人，像是「這次案子成功主要是因為市場行情好，和你的努力沒甚麼關係」、「這件事應該給誰誰誰來做，反正你一直都做不好」。這種帶有針對性的言論，任誰聽了都會不舒服。



你曾經遇過「講話帶刺的人」嗎？對方的言語中總是充滿攻擊和挑剔，讓你明顯感覺到他們在打擊你的信心。（Canva）

哥倫比亞大學師範學院（Teachers College,Columbia University）諮詢與臨床心理學兼任教授黛比・約菲・艾利斯（ Debbie Joffe Ellis ）就在新書《他不讓你好過，你更要好好過》指出，這些難相處又愛挑釁的人，就像「箭豬」一樣外皮帶有尖刺，當他們感受到威脅時，就會豎起像刺的剛毛，但其實只是虛張聲勢，實際上效果有限。

在職場中，這些人可能會透過不斷的批評來削弱你的自信心，讓你陷入自我懷疑，這就是所謂的「職場 PUA」（情緒操控）。無論你多麼努力，他們總能找到不足之處貶低你，或是故意淡化你的成就，像是在你完成一個成功的專案後，説「這只是運氣好」、「這其實很簡單」。

他們的言語攻擊不僅是挑釁，還會試圖控制你的情緒和行為，使你更加依賴他們的評價和認可。艾利斯表示，這些人會有酸言酸語，就是想藉此壓制你、挑起你的情緒，來保護自己的地位，但他們不會因為你不喜歡，就從生活裏消失。要學習如何與這些人交手，不要立刻反擊或情緒性回應，應該保持冷靜，避免陷入對方設下的情緒陷阱；同時要認知到，你的自我價值不會因為這樣的攻擊受到傷害，他們的批評和貶低，反映的是他們內心的焦慮和不安，而不是你真實的能力和價值。

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1. 先找回平靜、再積極聆聽，避免踏入對方的「情緒陷阱」

你沒辦法阻止他要說甚麼，但可以練習並決定自己要不要受到傷害。如果對方無端找你麻煩，或是用偏激的言語刺激你，這時候可以想着「他不是在針對我，他是在對抗自己內心的恐懼與不安」，先找回自己的平靜。接着再用簡短而有禮貌的方式回應，並迅速轉移話題，例如：「謝謝你的意見，我會考慮的。」

假設客戶經常提出不合理的要求，並在你拒絕後表現出不耐煩，甚至開始貶低你，「這個設計很難看，你們一點都不懂設計」、「我看我是找錯人了」。那就先讓對方說完，再慢慢反應，一方面要避免自己未經思考的做出反擊，讓事態加劇，另一面則是讓對方唱獨角戲，他累了就會耗盡力氣，最終冷靜下來。

過程可以保持適度的眼神交流，使用「嗯」、「是的」、「我明白」等應答詞，表現出你在認真聆聽，這麼做有助於建立信任，對方的防衛心態也可能降低；你也可以記下對方說的要求、意見，在回覆時更快梳理內容。同時，也要控制自己的情緒，想着 「現在是聆聽的時間，不是反擊的時候」 。在對方說完之後，用自己的話重述一次，確認彼此認知是否一致，像是「我聽到你說的是⋯⋯，請問這樣理解對嗎？」

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2. 別想着要「講贏對方」，就事論事、建立合作基礎

當對方確認你的理解無誤後，就可以準備給出回應。在這裏要特別注意，給出回應不是要「講贏對方」，而是針對他提出的問題，看有沒有可以達成的共識，如果他只是想把情緒砸到你身上，請保持冷靜跟專業，讓他知道他傷害不了你。

在給出回應時，也要專注於事實和具體的問題，例如「根據你剛剛的意見，我們可以嘗試這樣做，你覺得如何？」如果同事說你的報告有錯，你就冷靜地要求他指出具體錯誤，並討論改正方法，而不是爭論他說話的方式。如果是客戶質疑你的專業，就重申你的立場和專業知識，並提供具體的理由和數據佐證自己的觀點，保持專業態度。

倘若對方的溝通方式一再傷害你， 記得不要用「總是」、「一直」等字眼溝通，像「你總是刁難我」、「你一直都很難相處」、「你每次都針對我」，這樣很容易引發對立。要就事論事，具體說在甚麼情況下的哪種行為，你會不舒服，希望可以如何調整。比方說，「我明白你想要把這個案子做到最好，但你昨天開會時説我很笨，這讓我感到不舒服。我認為我們都希望能把案子做好，所以可以一起想辦法解決。」 先嘗試理解對方的感受，再明確立下自己的界線，並且在雙方的公同利益上，建立合作基礎。

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