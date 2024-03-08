「迎合」比「拒絕」更傷自己！不慣說「一字」註定要當職場濫好人

大衛是大家公認的好好先生，升上管理職後，有時必須做出其他人不喜歡的決定。每當這麼做時，他總是罪惡感十足，擔心下屬因此討厭他；同時也覺得很委屈，因為他並不想這麼做，各種想法在腦中揮之不去。



「一想到別人可能生氣，就感到不安」、「會盡量避免衝突」、「揣摩別人想法，跟着改變自己的行為」是大衛常遇到的狀況，也是習慣迎合者會有的行為。

這麼做雖有助減少衝突，但也容易把別人的需求擺在自己的前面，讓人感到壓抑。《重建生命的內在模式》指出， 如果對自己屈從討好的情況感到憤怒，卻沒有適度表達出來，憤怒可能越累積越多，最後爆發在一些無關緊要的小事上 ，不僅讓對方覺得莫名其妙，也會破壞自己專業的形象。

相關文章：明明在稱讚別人 竟被誤會在阿謏奉承！FBI教你4招提升職場好感度

+ 10

逃避衝突、以他人為主，最終犧牲的只是自己

《告別玻璃心的 13 件事》提及，有些人為了迎合他人，反而犧牲對自己更重要的事情。例如為了幫同事的忙而加班，犧牲與家人相處的時間，到頭來可能花太多時間在做不喜歡的事。《你遇見的，都是貴人》作者布朗妮．維爾（Bronnie Ware）在從事安寧療護的過程中發現，臨終病人的一大遺憾就是迎合他人，他們認為人生如果更照着自己的意思過會更好。

會不自覺迎合他人，可能與你的過往經歷有關。如果童年時期父母經常爭執，你可能會認為衝突很糟糕，並發現乖乖聽話是最好的方式。或者像開頭的例子，大衛透過諮商找到過往被霸凌的經驗，當時他發現如果討好同學、做出他們喜歡的事，他們就不會找自己的麻煩。

想找出自己的迎合行為與過往的關係，可以在迎合情況出現時，閉上眼睛回想，之前有相同感受是甚麼情境，讓影像在腦海中浮現。這種意象法會引起許多情緒，試着去接受這些感覺，然後找出這些感覺在告訴你甚麼？ 透過持續觀察，你會對過往創傷有更多了解。

在童年，面對創傷的你無力抵抗，只能順從，但長大後，有了資源、心智更成熟，如果有人再逼你做不喜歡的事，你其實可以拒絕。

承諾前先問自己：答應後會有甚麼後果？

《重建生命的內在模式》建議用一張清單，列出在容易迎合他人的情境下，你希望自己做到的事（參見圖表）。或者寫一張摘要卡，提醒自己有權利說不，以及思考如果答應了會有甚麼後果，內容像是「當有人要我做不想做的事，我有權利拒絕。如果我答應，那只會讓我把氣出在其他人身上。雖然拒絕讓人難受，但那只是暫時的。」

在設立界線時，《告別玻璃心的 13 件事》指出，可以在對話中多加入以「我」開頭的句型，比如「我有專案進度要趕，無法幫你，而且如果沒做完，我會很焦慮」，這樣的表達方式，會比「你總是叫我幫忙，但你沒想過我也很忙。」更能讓對方了解自己的感受，也比較不會有責備他的感覺。

《高敏感是種天賦 2》則建議，遇到可能與他人起衝突的情況，可以透過文字溝通，讓人更勇於表達；但也要注意，對方無法看到你的表情、語調，可能會對意思有所誤解，因此可以在訊息附註，如果需要，你也可以和對方當面溝通，或者通話解釋。先藉由文字，避免和對方直接接觸，增加自己的勇氣，從相對簡單的方法練習，逐漸掌握堅定立場的技巧。

【延伸閱讀，更多與同事溝通建議】

同事想借故貶低你、挑戰你底線？7種徵兆證明他沒想過要尊重你

+ 20

同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說

+ 28

【本文獲「經理人」授權轉載。】