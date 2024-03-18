慣性OT、捱夜冇人生更傷身！營養師：隨時等於一個月多喝65樽可樂

現代人熬夜幾乎是常態，而熬夜除了會讓精神不濟之外，還會讓身材發生變化，台灣營養師李婉萍就指出，如果你是夜貓族經常熬夜，但發現自己越來越胖，那麼你的肥胖，有可能就是因為太常熬夜。



熬夜會影響肥胖問題

李婉萍在Facebook專頁「李婉萍營養師」中發文表示，熬夜除了影響身材各方面的健康之外，最可怕的就是，會讓人在不知不覺中越來越肥胖。李婉萍指出，影響肥胖三大關鍵要素：「生長激素降低」、「瘦體素降低」、「飢餓素升高」。

生長激素對於脂肪代謝來說相當重要，但熬夜、睡眠不足都會使生長激素降低。而生長激素不足就會讓新陳代謝變差，熱量就無法被消耗掉，「這些多餘的能量就會累積為一堆脂肪，導致體重增加、變胖」。

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熬夜一個月相當於65瓶可樂的熱量

而瘦體素分泌的黃金時段是在晚上11點到凌晨2點。如果熬夜、睡不飽就會使瘦體素降低、飢餓素同時升高！這會造成你不斷的感到飢餓，讓你吃進更多的熱量！甚至有研究顯示，睡眠不足也會讓你對飲食的喜好有所改變，讓你更喜歡吃進高碳水化合物的垃圾食物。有實驗也指出，熬夜的人會比他在睡飽時平均一天多攝取入300大卡，這樣一個月累積下來就是9000大卡，等同於喝下了65瓶可樂的熱量！

李婉萍也特別提醒大家，如果想要瘦，就要做到在晚上11點前睡覺、每天睡足6-8小時，睡前3小時內不進食，並呼籲大家「珍惜睡眠，遠離肥胖，最重要的是，你會很健康」。

以70至90分鐘倍數為睡眠

睡眠時間佔了人生的三分之一，熬夜和睡眠不足，除了會讓體型發生變化之外，還可能會有內分泌失調、腸胃痛、免疫力下降、精神狀態受到影響等問題。而要讓睡覺睡的有效果，有研究也指出，基於睡眠週期，睡覺應該以70–90分鐘倍數為睡眠，睡眠品質較佳，例如睡1.5、3、4.5、6小時，以此類推。也應該避免在睡前進食，在睡前90分鐘就應該洗好澡，才能讓睡眠達到最佳效果。

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