別習慣「有食剩才帶飯」！5點保持返工飯盒衛生「加熱一次為限」

不少家長或是上班族會在前一晚先準備隔天的便當，但隨着天氣越來越熱，食物未妥善保存就容易臭酸壞掉。營養師提醒，千萬別有「剩菜再帶便當」的想法，沾到口水的飯菜，很容易滋生細菌。



營養師提醒，千萬別有「剩菜再帶便當」的想法，沾到口水的飯菜，很容易滋生細菌。（按圖了解）

台灣營養師品瑄在Facebook專頁中發文指出，帶便當要特別注意！食物保存不良容易腐壞臭酸，尤其在天氣熱更要留意，一不小心吃下肚會釀成食物中毒，她整理出「5大重點」讓便當菜乾淨又衛生。

1. 充分加熱

在準備便當菜時，要充分加熱後再裝進便當盒中，食材中心溫度要達到70°C以上才能有效抑菌，半生不熟的料理，如半熟蛋、溏心蛋等則不建議當作便當菜。另外海鮮、內臟類也容易酸敗，也不建議帶便當。

2. 煮完先裝便當

千萬別有「剩菜再帶便當」的想法！很多人會晚餐連同隔天的便當一起準備，一定要記得煮完後先把料理放入便當盒內，避免沾到口水。在盛裝的過程中手也不要接觸到食物，要善用乾的、沒用過的餐具或戴手套，把食物被細菌污染的機會降到最低。

3 減少水分

水分是細菌繁殖的良好介質，如果便當菜中含有湯汁更容易讓細菌滋生，要記得把水分甩乾再帶，或選擇比較清爽的常備菜。

4. 保冷保鮮

便當要放雪櫃，出門時則要裝進保冷袋內。因細菌在4°C以下的環境不易生長，低溫能幫助食物保存；反之，4～60°C為「危險溫度範圍」。建議便當「不冒煙就放入雪櫃」，現在夏天高溫，也不要放於室溫超過1小時。

5. 加熱一次為限：

便當加熱後盡量一次吃完，反覆加熱更容易讓細菌有破口，且營養價值也會跟着流失。

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