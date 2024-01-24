咖啡｜無法提神反越飲越憂鬱？留意「份量」 黑咖啡每日別超一杯
撰文：中天新聞網
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許多咖啡店、便利商店會舉辦如買一送一活動。營養師表示，直接把兩杯咖啡在一天內喝光，容易造成維他命B雜排出，若過度流失，喝咖啡反而會越喝越憂鬱。
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來自台灣的營養師劉怡里表示，咖啡當中的咖啡因雖然能夠提振精神，但也有利尿作用，容易造成維他命B雜也跟着尿液排出。當過多的維他命B雜被尿液排出時，喝咖啡喝過頭，就可能從原本的興奮，變成精神不佳，甚至會越喝越憂鬱。
劉怡里表示，看到不少人在參加連鎖咖啡店、便利商店業者舉辦的買一送一促銷活動時，會直接把兩杯的咖啡在同一天喝光，除了容易造成維他命B雜不夠之外，許多人容易在促銷期間每天喝下兩倍量的咖啡。咖啡因本身有成癮性，當促銷結束，大家沒喝到同樣的量，反而會出現疲勞、疲倦等咖啡因成癮症狀。
根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，劉怡里說，最糟的情形是有些人會直接買了兩杯咖啡後，就取代整天的喝水量，這樣的情況也有可能會產生脫水問題。另外，有骨鬆的人體內鈣質容易從尿液中流失，咖啡過量也可能造成骨鬆變更嚴重。咖啡因過量也會引起失眠、心悸、高血壓血壓等問題。
一日若是喝到兩杯以上黑咖啡，咖啡因就有可能超標，因此劉怡里建議黑咖啡每日不要喝超過1杯；而有加牛奶的拿鐵咖啡，則建議以兩杯為限。這是因為除了喝咖啡，平日吃的熱可可、朱古力、茶等，都含有咖啡因，很容易隨隨便便就超過攝取建議量了。若真的是咖啡癮很重的人，可改為上午喝咖啡，下午喝茶，來避免咖啡因的過度攝取。
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