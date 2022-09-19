咖啡｜飲用提神也有「最佳時間」　不用醒來便喝　每天2至3杯就好

很多人一早靠咖啡提神，不過你知道嗎？有研究發現，一早喝咖啡，提神效果反而不太好。



這是因為人體的內分泌系統，在早上6點至8點的時候，體內皮質酮（cortisol，亦譯「可體松」）的濃度最高，可分解身體庫存的營養，以應付外界的變化，讓我們能夠處於清醒、精神集中的狀態，然後皮質酮濃度會慢慢下降。

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體內的皮質酮濃度高，會降低咖啡因提神的效果，因此我們就得喝更多咖啡才能提神，所以專家建議，最好等到10點過後、皮質酮開始慢慢下降時，再攝入咖啡因，這時刺激皮質酮分泌，更能達到提神的效果。

接着，中午吃飯後，身體得到營養，皮質酮又會開始分泌，大概在午餐過後約1點～3點開始下降，加上這時候血糖上升，會使腦袋昏昏沉沉，因此，午餐後一杯咖啡可以保持清醒。而且咖啡因需要8小時代謝，有些人太晚喝咖啡會影響晚上睡覺，因此建議下午1點～3點喝咖啡最好。

不過還是要提醒，雖然咖啡因可以提神醒腦，但攝取太多、不斷預支體力，會讓人對於咖啡太過依賴，反而愈喝愈累，停下來不喝還可能會產生戒斷症狀，包括頭痛、疲倦、憂鬱、煩躁、噁心嘔吐等不舒服症狀。

根據歐盟食品科學專家委員會評估，每人每日咖啡因攝取量最好控制在300毫克以下，大約是2～3杯咖啡就好。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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