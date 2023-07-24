咖啡｜肉桂取代奶精及糖？即令齋啡變得好飲　更有6種健康益處

黑咖啡（齋啡）喝膩了嗎？不想加糖或奶精，或是你正在執行168斷食，連鮮奶也因為有熱量，所以不能加，那麼，該怎麼克服苦咖啡的窘境呢？美國營養師建議，只要在烹煮咖啡時加一味香料，就能完全逆轉它的滋味。



精神不濟的時候，很多人會來杯咖啡提神，不過，嫌黑咖啡太苦，加糖和奶精雖然能抵銷咖啡的苦味，但喝多了對健康不利，不妨試試加一味「肉桂」吧！只要在沖泡咖啡時，加一些肉桂粉，就能讓咖啡的味道截然不同，變得更香醇濃厚，而且完全不必加糖或奶精。

美國營養師哈伊姆（Lisa Hayim）指出，加肉桂粉除了可以改善口味之外，還有益健康，「研究發現，肉桂可以增加胰島素敏感性，讓血糖不易快速上升；同時，肉桂也是維他命K，以及鈣、鐵、錳等礦物質的來源。」

想在辦公室喝咖啡也喝得健康一點，不妨一試加入肉桂呢！（按圖了解）

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事實上，肉桂在中西醫觀點中都對身體有益，中醫認為它能活血化瘀、散寒止痛、幫助代謝，西方研究更有6大好處。

1. 有助減肥

台灣中山醫學大學營養學系教授王進崑表示，肉桂香氣的主要成分「肉桂醛」，有助燃脂，而且燃脂效果是綠茶的2.5倍，這是因為，肉桂醛屬於「微脂溶性」營養成分，容易被人體吸收，促進細胞作用，進而達到燃燒脂肪的效果。而綠茶中的兒茶素是水溶性物質，在腸道中的吸收率也相對較差，因此燃脂效果遜色於肉桂。

2. 富含抗氧化劑

肉桂富含多酚等抗氧化劑，可以保護身體免於受到自由基造成的氧化損害，一項發表在國際期刊的香港研究比較26種香料的抗氧化活性，結果發現肉桂是大贏家，甚至勝過大蒜。

3. 抗發炎

肉桂有助於身體抵抗外界感染，並修復組織損傷。

4. 降血糖

不少研究證實肉桂對於降血糖有益。一項針對第二型糖尿病患的研究發現，連續40天每日攝取半茶匙肉桂粉後，這些人的飯後血糖下降18～29％，三酸甘油酯降低23～30％，壞膽固醇也降了7～27％。

每天只要吃半匙～3匙（大約1到6克）的肉桂，就可以降低血糖值，對抗糖尿病。

此外，肉桂也能讓肌肉細胞對於糖的受體比較靈敏，有效將葡萄糖運送到細胞；甚至還有一些研究發現，肉桂當中含有的化合物能模擬胰島素，直接作用在細胞上，可以更好地運用血液中的糖分，提升胰島素敏感度。

5. 降低心臟病罹患風險

大型綜合性研究指出，每天僅吃120mg肉桂粉，可降低人體血液中的總膽固醇、壞膽固醇（LDL）和三酸甘油脂，更能增加好膽固醇（HDL）。另外也有動物實驗發現，肉桂可以降血壓。這些對身體的影響，都能大大減少人們罹患心臟病的風險。

6. 緩解腸胃道不適

肉桂可調節胃腸道機能，促進血液循環，在傳統的阿育吠陀醫學中，肉桂皮精油用於治療腸胃脹氣和消化不良。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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