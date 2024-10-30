裁員｜才不是AI在搶飯碗！企業接連炒人　真正原因或非AI太幫得手

根據 KPMG 近期公佈的 2024 年全球 CEO 前瞻大調查，76% 的 CEO 相信，雖然人工智慧（AI）技術在加速發展，但並不會對企業員工數量與需求職位產生根本性影響。 然而，這似乎與科技業大規模裁員的趨勢不一致。許多企業一邊表示將加大對 AI 的投資，另一邊着手進行重組，裁員現象頻繁發生。



有調查指，雖然人工智慧（AI）技術在加速發展，但並不會對企業員工數量與需求職位產生根本性影響。（Canva）

《商業內幕》（Business insider）指出，儘管裁員席捲了科技業，且有些人將原因歸咎於 AI，但幾乎沒有證據表明 AI 正在推動科技業大規模裁員。AI，可能只是一個很好的「代罪羔羊」。

AI 成為「替死鬼」？人工智慧還沒導致裁員，更多是重心轉移

牛津互聯網研究所 AI 專家分析，企業利用 AI 來解釋裁員，是為了掩蓋更傳統的經濟壓力或成本削減需求。 事實上，許多裁員是基於傳統的經濟考量，例如外包或減少管理成本。

多數 CEO 認為，AI 主要用於提升企業的運營效率和決策速度。例如，UPS 在最近的歷史性大裁員中，表示透過機器學習技術，能夠使銷售團隊自主生成報價單，減少對定價專家的需求。類似的技術進步被視為提升生產力的關鍵，但這並不代表 AI 直接替代了大量員工。UPS 強調，AI 並非裁員的主要原因，裁員更多是基於企業業務重組與資源分配需求。

瑞典金融科技 Klarna 和美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）等企業都在裁員公告中提及 AI，表示技術進步讓企業可以更有效運營，因此減少部分崗位的需求。然而，實際原因往往是這些企業正在重新優化資源配置，將更多資金投入 AI 相關技術的開發與應用。

這樣的「技術裁員」更多是業務重心轉移的結果，而非 AI 直接取代現有工作。

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傳統職位與人才遇到危機，必須開始轉型、學習新技能

AI 的發展確實讓許多企業重新思考人力資源的分配。

根據培訓機構 Challenger, Gray & Christmas 報告，僅 2023 年至 2024 年間，已有超過 5,000 個職位因 AI 技術發展而被淘汰。這並不意味着 AI 會在短期內全面取代勞動力，而是企業將更透過投資 AI 技術來實現業務轉型，從而導致某些傳統職位不再被需要。

外語學習平台多鄰國（Duolingo）也在 2023 年底解聘了約 10% 的承包商，原因是 AI 技術已經在內容生成和課程管理上顯着提升了效率，導致部分工作變得不再必要。

多鄰國強調這並不是完全由 AI 取代人力，而是隨着業務模式的演變，對某些重複性工作的需求減少。此外，多鄰國在裁員的同時，仍然積極招募具備 AI 技術背景的員工，來推動平台的技術創新。

AI 時代下的挑戰與機遇：應對技術變革、勞動力重組

展望未來 3～5 年，AI 將在更多產業中發揮關鍵作用。KPMG 調查顯示，64% 的 CEO 計劃將 AI 作為 2024 年的首要投資重點，預計未來幾年內看到投資回報。

然而，隨着技術進步，企業也需要採取相應措施來應對勞動力市場的變化。再培訓員工、提供技能提升計劃，將成為避免大規模失業的有效策略。

專家建議，企業應更加重視 AI 與人力的協同發展。雖然 AI 可以取代部分重複性工作，但它也能創造出許多新職位，特別是在數據分析、系統設計和 AI 技術支持等領域。企業需要為員工提供更多機會，讓他們掌握這些新技術，從而在新一輪技術革命中保持競爭力。

AI 雖然推動了部分崗位的消失，但它並非企業裁員的唯一原因。真正的挑戰在於如何平衡技術創新與勞動力市場的需求，並確保員工在快速變化的科技環境中有足夠的適應能力。未來，隨着 AI 技術的成熟，企業應加強人才培育，實現技術與人力資源的雙贏發展。

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