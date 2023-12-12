別說打工仔沒上進心！研究：企業一年內沒AI培訓　年輕人就想辭職

AI 人工智慧熱潮席捲全球，成為企業留住 Z 世代的關鍵之一。研究顯示，如果公司一年內沒有進行 AI 相關技能培訓，年輕員工就想走人！



AI 是當下最熱門的產業關鍵字，這一年來，高達數十億美元資金投入 AI 領域，隨即掀起許多討論：AI 會如何影響人類的未來、會不會取代職場上的人力，工作效率被超越而帶來大失業潮等。

對此，科技專家強調，AI 的發展趨勢是與人合作，不是取代人力。事實上，隨着新科技發展，還創造了更多新的工作機會，進而帶動就業市場。然而，大型職業仲介機構任仕達（Randstad）日前發佈調查報告，儘管 AI 熱潮確實帶動世界各地就業成長，但數位技能的落差也不容忽視，僱主必須想辦法彌補這項落差。

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AI 職缺增加近 20 倍，卻只有 1/10 員工受到培訓

任仕達針對全球 7000 名工作者進行調查，包括美國、英國和印度等 5 個國家。結果發現，逾半的工作者普遍對 AI 的發展感到興奮，而不是焦慮。卻與職場現況大不同，調查中約只有 1/10 的工作者表示，有機會接受 AI 技能培訓。

1/3 工作者表示已經在日常工作中使用 AI 技術。53% 認為 AI 會為自己所處的行業帶來巨大影響；55% 希望接受更多AI培訓；13% 過去一年有接受 AI 培訓。

任仕達的數據顯示，自今年初至 9 月，需要生成式 AI 的工作職位大增 20 倍，內容多為使用 ChatGPT 等工具，產出文字、代碼或音頻等。高達 53% 受訪者認為，AI 將為自己所處的行業和工作帶來巨大影響。

儘管有 1/3 的工作者表示，自己已經在日常工作中使用 AI 技術，但拆解各國數據卻有相當大的落差：美國工作者的 AI 使用率不到 3 成，印度則有逾半的工作者使用到 AI。

各國日常工作使用 AI 狀況，黃色表示在工作中使用 AI 技術；藍色表示對未來工作使用 AI 感到興奮，調查國家由圖左至右分別為美國、英國、德國、印度、澳洲。

值得注意的是，即使超過一半工作者認為擁有 AI 技能得以與時俱進，對職涯升遷與薪酬發展有所幫助，卻只有 13% 工作者在過去一年裏，接受了公司提供的 AI 技能培訓，與期望有所落差。

從今年 3 月起，需要生成式 AI 的工作職位大增 20 倍，但相關培訓卻存在落差。藍色：實際培訓 黃色：培訓意願由上而下：AI 人工智慧技能、創意和分析思維、數據科學與分析、永續性、管理與領導。

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在公司學不到 AI 技能，就留不住 Z 世代？

調查進一步發現，公司如果沒有提供 AI 技能的培訓，恐怕會流失 Z 世代的頂尖人才。有 1/5 工作者希望未來一年能學到 AI 技能，其中有 1/3 是 Z 世代員工。事實上，Z 世代的職涯目標和過去世代大不同。若談到非財務的工作動機，23％的人最看重工作是否有學習和發展機會，接着才是靈活度、職場文化。更有超過一半的人表示，如果一年內在公司得不到學習和發展機會，就會選擇辭職。

任仕達 CEO 諾登德（Sander van ‘t Noordende）接受《財星》（Fortune）雜誌訪問指出，在 AI 熱潮下，具備相關數位技能的人才已供不應求，且差距會逐漸擴大。「企業必須改變想法，不是只想着在市場上找人才，公司也要因應未來趨勢，培育相關人才。」他強調， 技能培訓和發展不只能讓員工與時俱進，也是公司留才的重要措施。

面對 AI 時代，提升技能就能把威脅變機會

招聘網站 Jobbatical 的 CEO 暨共同創辦人辛德里克（Karoli Hindriks）認為，不管是哪個行業、甚麼層級，只要僱主願意投資，增進員工的 AI 技能，都會從中獲益。「大家都在談 AI 對人類的威脅，其實提升技能就可以把威脅變成機會。而且針對耗時卻低價值的工作項目，利用 AI 還能提升效率，對企業來說都是好處。」

雪蘭多大學（Shenandoah University）商學院教授穆利亞迪（Martin Mulyadi）指出，隨着 ChatGPT 和 Google 的聊天機器人 Bard 普及，AI 技能熟練度的差距也會越來越明顯。但他也強調，掌握 AI 技術的關鍵，不只是跟聊天機器人互動而已，「更重要的是，你要了解它的運作方式和局限性。在我看來，AI 不會搶走人們的工作，反而會增進我們的能力。」

他認為未來擁有 AI 技能及素養的人才會很搶手，高薪和更好的職涯前景指日可待。由於 AI 人才炙手可熱，業者展開搶才大戰，已經有相關工作開出 6 位數美元的高薪。

「不可否認，如今 Z 世代在職場上有很大的優勢。身為數位原住民，他們更能接受 AI 等科技創新」 穆利亞迪表示，若能先針對 Z 世代提供有效的培訓，這群人將成為企業在工作場所有效導入 AI 的一大助力。

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