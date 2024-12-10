顛覆職場傳統！AI掀起職場「反向導師制」上司往往比下屬更無知

隨着越多 Z 世代（1990 年代末期至 2010 年代前期出生）走入職場，跨世代的融合和溝通成為時下熱門管理話題之一。



隨着越多 Z 世代走入職場，跨世代的融合和溝通成為時下熱門管理話題之一。（Canva）

美國求職網站 Glassdoor 預估，2024 年 Z 世代將在勞動力市場中佔據更大比例，並且首次超越嬰兒潮世代。着著職場人口結構逐漸轉變，這些新一代的職場工作者帶來的價值觀和流行趨勢，已成為工作場所可以被運用的資源。也因此，越來越多公司提起「反向導師制」（reverse mentoring）的做法。

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反向導師制：主管變學生，向年輕工作者學新科技、價值觀

甚麼是「反向導師制」？過去提到導師制時，也許會想到多半已是中高階主管的嬰兒潮世代（1946 年～1964 年出生）或 X 世代工作者（1965 年～1980 年出生），將工作上的實戰經驗分享給團隊裏的新人。

而反向導師制，顧名思義就是將主管和年輕員工在導師制中的身份顛倒過來，主管變成吸收知識的「學生」，而年輕員工則成為「導師」，向職場前輩解說新興議題或趨勢，比如科技、文化或價值觀變遷。

這個制度並不是近年才有，著名的前奇異（GE）行政總裁傑克．威爾許（Jack Welch）就曾經在 1999 年初次實踐這個概念，他讓熟悉網際網絡知識和用途的年輕員工，向高階主管分享怎麼使用這項工具。

直到現在，網絡世界每天都有不同的新話題和想法湧入，社群平台也越來越分散、多元，要跟上時代趨勢、應用在工作或任務上，就不能只循着舊路、埋頭苦做。善於接觸新資訊的 Z 世代，便成為職場前輩的學習對象。

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反向導師制可強化年輕員工歸屬感，縮小世代差異

跨國顧問公司安永（EY）也察覺到這股趨勢，在 2024 年初推出了「逆向導師」的非正式計劃，由千禧世代（Millennials，又稱 Y 世代，指 1981～1996 年出生的人）和 Z 世代主導，讓不同世代的員工聚在一起，增加彼此交流的機會，促進職場內跨世代的知識分享、溝通與理解。

安永全球人才招募主管丹．布萊克（Dan Black）分享，他會和職責相近的人才招募策略主管潔西卡．萊夫科維茨（Jessica Lefkowitz）每周會進行午餐會，交流彼此在工作上的見解。潔西卡表示，她會給布萊克一些針對時下工作者對遠距與混合辦公需求的建議，而當她苦惱於要如何設計遠距實習的工作方法時，布萊克也會提供專業看法。

美國人力配對公司 Ripple Match 在 2022 年的研究顯示，有 75% 的 Z 世代求職者在找工作時，會考慮企業對多樣性（diversity）和包容性（inclusion）的承諾。跨國顧問公司普華永道（PwC）英國分部，便透過反向導師制，促進不同族群和性別之間的對話；跨國快消品公司寶潔（P&G）則是透過這項制度，幫助高層了解年輕人現在都怎麼網購，也改善了公司宣傳影片中的身心障礙共融性（disability inclusion）。

布萊克說，反向導師制是縮小世代差距的方法之一，有助於年長的職場工作者認識、培養關鍵的數位技能，還能擴展價值觀和思考方式，促進更具包容性的職場文化。這也為年輕工作者提供一個平台，讓他們的專業知識可以受到領導層的重視，藉此對組織產生更強的歸屬感。布萊克表示，「將反向導師制視為對個人與公司雙方都有利的做法，會使這個想法更具吸引力。」

布萊克建議，主管如果想要從年輕員工中找到合適的導師人選，可以先從一次 20 分鐘的會議開始，並在過程中，針對你希望導師計劃如何進行，討論出一個架構。

他強調，「 多世代共存的勞動力中蘊藏着巨大的力量，應該專注於彼此共通點，而非差異。 」年輕世代關注最新的趨勢與技術，經常帶來新穎的想法，而主管有豐富的工作經驗，兩者相輔相成，會是很好的工作夥伴。

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