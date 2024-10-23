不堪常受責罵！女生患抑鬱性木僵　睡着「移開枕頭」頭部竟仍凌空

大陸河南一名20多歲粉領族，一夕間竟變成「木頭人」。原來她工作壓力大，又加上常被主管責罵，一個月後身體突然不受控制，出現麻痺和僵硬情況。甚至不吃不喝，就連大小便都要家人提醒。



河南一名女子職場上常遭責罵，一個月後身體出現恐怖變化。（Canva）

據內地媒體綜合報道，河南鄭州一名20多歲女性女子是一名粉領族，平時工作壓力就不小，再加上前段時間因為工作問題被主管批評，產生了一些矛盾，回家之後就開始悶悶不樂。

一個月之後她的身體突然不受主觀意識所支配，出現了僵硬和麻痹的情況，例如「脖子上墊個枕頭，枕頭抽掉以後會繼續懸空。」

家人被嚇壞了，趕緊帶她求醫。醫生表示，這其實是抑鬱症的一種，屬於「抑鬱性木僵」，主要表現就是不語不動、不吃不喝、被呼喚了也不會回應。

原來李女性格本來就內向，甚麼事情都不願意跟家人和朋友說，久而久之壓力憋積在心裡，導致抑鬱情緒的發生。對於自己身體的異常反應，李女也嚇了一大跳，表示今後將學著釋放自己的情緒。

消息一出，網友紛紛留言表示：

．「這麼年輕，這樣真是看的難受」

．「算工傷嗎？」

．「只聽說過呆若木雞啊」

．「適當放鬆，和朋友聊聊，情緒不是洪水猛獸，不必害怕」



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