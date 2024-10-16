捱夜的時間才屬於自己！打工仔每晚捨不得睡　想早點睡結果卻更糟

下班後的時間，對於忙碌的上班族們來說彌足珍貴，近日有網友發文，表示自己上班後每晚都「捨不得睡覺」，引發網友熱議。



熬熬到深夜仍不想睡？你也試過嗎？（按圖了解）



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事主在PTT發文，表示自從換了新工作，他每天晚上都會捨不得睡覺，覺得時間太少，好像在家沒多久就要睡覺了。一想到起床之後就要繼續上班，他就會捨不得睡覺，導致隔天累得半死，只能靠咖啡硬撐。

他說自己也想過要早睡，但在床上就是睡不着，一看手機發現已經半夜四點，接着就焦慮自己會不會起不來，從陷入惡性循環。他也詢問網友，遇到這樣的情況到底要怎麼調整。

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文章引來大量網友留言，不少人非常理解事主的感受：

．「因為白天的時間不是自己的，熬夜才會覺得時間是自己的」

．「大概能知道那種感覺，就是忙了一整天躺在床上，當下就是自己的時間，睡覺會覺得浪費」

．「可以懂，感覺一天之中跟自己相處的時間真的太少了」

．「有聽過有些媽媽熬夜滑手機是因為享受片刻的寧靜，完全屬於自己的時間」



也有不少網友表示自己有相同的經歷：

．「心情不好或是知道明天事情很多的時候就會這樣，隔天就會更糟糕」

．「我也會啊，都是靠咖啡加保健品撐過來的」

．「會，而且就是因為這樣皮膚越來越差，氣色也越來越不好」



還有網友向事主提出建議：

．「睡前別看手機，甚麼都不要想，讓自己放空，明天的事留給明天的你處理」

．「遞辭呈是最佳解」

．「可以再補一個高濃縮B雜，睡得好也比較有精神」



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