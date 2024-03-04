你也有「鴨子綜合症」嗎？對自己要求超高時　「這金句」反成枷鎖

你聽過「鴨子綜合症（Duck Syndrome）」嗎？許多人為了擁有優秀的成績、卓越的表現，需要在看不見的地方付出巨大的努力，才能維持表面上的從容，就像鴨子在水面上看似優雅地划行時，水面下其實正拚命划動着雙腳。



高要求16字金句 「你必須非常努力，才能看起來毫不費力」

「鴨子綜合症」由一位史丹佛心理學教授發表，他用這個詞來描述班上頂尖的學生，外表總是泰若自然，不僅能跟上學業目標，還有額外的時間參加課外活動，跟很多人建立着良好的社交關係，是大家眼中的人生勝利組。

不過，在這些亮麗表現的背後，其實這些學生承受着極大的壓力，不只被外界寄予厚望，也害怕自己達不到要求，必須加倍努力完成學業之外，還要表現出一派輕鬆的樣子。

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保持雙腳不斷地運轉 才能不被淹沒

就像鴨子在水中划行時，水面上露出優雅平穩的身軀，水面下雙腳卻拼命地在踢水，必須用盡全力才不會讓自己向下沉。

這個道理運用在人類身上，提醒大家要注意，有許多看似優秀的人，事實上卻處在隨時要溺水的狀態。職場上也會經常遇到這樣的員工，傑出的成果都是拼命爭取而來，整個人的身心靈長時間不停運轉，才能維持良好的狀態。

然而，這樣的人也很容易和別人進行比較，反思自己的不足，訂下高度的要求和目標，每一步都必須按照計畫按部就班，無法接受計劃以外的事發生，生活隨時處於緊繃的狀態，甚至對於休息感到罪惡，漸漸地產生嚴重的焦慮，累積下來將對心理產生不健康的影響，最終迎來崩潰。

被糖衣包裝的社群平台 讓人不敢輕易地說「我累了」

在這個用社群媒體包裝的時代，其實很多光鮮亮麗的外表都是刻意營造出來的。我們不該對「瑕疵」過於敏感，或對焦慮自己感到羞恥。

「別為了維持從容的形象，努力到超出了自我的極限。」請嘗試開口和別人討論你遇到的難題，適度表達「我累了」並不是甚麼壞事，人類不是機器，不必假裝一切都很輕鬆，優秀的表現並不是用來證明自身價值的，經歷的挫折和失敗都是造就我們的養分，適時地向身邊的人尋求幫助。

別再當那隻拼命而孤獨的鴨子，偶爾感到疲累都是非常正常的，有自信是好事，但不用為了故作輕鬆，承受着內心的煎熬。

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