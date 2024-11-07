AI｜4種「中等人才」遇裁員最危險！「靈活性」為保持競爭力關鍵

隨着人工智慧（AI）技術快速崛起，職場正面臨着前所未有的挑戰。根據麥肯錫全球研究所報告，未來 6 年內可能有多達 1200 萬名美國勞工將被迫跳槽，這個數字與新冠疫情期間的跳槽潮相當。



根據麥肯錫全球研究所報告，未來 6 年內可能有多達 1200 萬名美國勞工將被迫跳槽，這個數字與新冠疫情期間的跳槽潮相當。（Canva）

然而，這次的變革將帶來更深遠的影響，特別是對於從事中等技能（Medium-skilled）工作的勞工，如客服代表、辦公室助理、收銀員、產線工人等。

麻省理工學院數位技術與勞動市場專家喬治斯・彼得羅普洛斯（Georgios Petropoulos）指出，中等技能勞工是最易受 AI 技術影響的一群人。隨着 AI 技術的普及，他們若不積極學習新技能，將難以在這場變革中生存。

麥肯錫預計，到 2030 年，美國將減少 63 萬名員工、83 萬名銷售人員和 71 萬名行政助理，所有行業的職員數量可能會減少 160 萬人，而這些崗位的消失將顯着改變勞動市場的結構。

相關文章：搵工｜不懂AI？你還有EQ、解難能力嗎？這20項軟硬技能目前最搶手

+ 40

AI 將掀起失業潮？專家：不會像上一波製造業裁員那麼慘

雖然 AI 的興起引發了對大規模失業的擔憂，但經濟學家認為這次失業潮的嚴重性，不會像過去製造業轉型時那麼嚴重。

2000～2010 年間，美國製造業就業人數從 1700 萬降至 1100 萬，這種急劇的衰退帶來了深遠的社會經濟影響。史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究主任史蒂芬・戴維斯（Steven Davis）指出，過去的製造業人才流失，常集中發生於特定地區和時期，造成大量失業工人同時湧入勞動市場。

然而，AI 導致的失業將更為分散且逐步實現，這為勞工適應變化提供了更多的緩衝時間和機會。戴維斯認為，多數預計會受到 AI 影響的行業，不太可能在同時間和同地區發生裁員。即使 AI 取代了一些工作，他也預期人們能更好地找到新的工作。

此外，AI 技術雖然有潛力大規模取代工作崗位，但他預期這個過程可能需要十年甚至更長時間。專家強調，AI 的影響力在不同地區和行業的發展速度將有所不同，這讓勞工有時間調整自己的職業生涯，並避免集中性失業所帶來的巨大衝擊。

同時，AI 也將創造大量新的工作機會，尤其是在醫療保健和科學、技術、工程和數學等領域。這些新職位的需求將促使更多人學習 AI 相關技能，進一步促進勞動市場的轉型。

相關文章：搵工｜投身10大新興行業減失業風險 不懂大數據、AI還有這些選擇

+ 41

企業正加強培訓員工 AI 技能！Coursera：生成式 AI 課程需求暴增 1060%

面對挑戰，企業也開始加強對員工的 AI 技能培訓。線上學習平台 Coursera 報告指出，2024 年生成式 AI 的課程需求比前一年增長了 1060%，相當於每 15 秒便有一人報名 AI 相關課程，足見整體市場對 AI 技能的巨大需求。

Coursera 的 CEO 傑夫・馬吉恩卡爾達（Jeff Maggioncalda）強調，不具備 AI 技能的員工將很難在未來的勞動市場中生存；企業對員工效率和創造力的期望正在提高，也進一步強化了學習 AI 技能的重要性。

未來的職場勞工必須比以往更具靈活性。麥肯錫指出，靈活應對職業轉型將成為未來職場生存的關鍵，勞工必須隨時準備轉換職業方向，並持續學習新技能以應對 AI 帶來的快速變化。

隨着 AI 技術的發展，勞動市場將迎來新的挑戰和機遇。企業和員工如果能及時調整策略，積極學習新技能並保持靈活性，將有機會在這場變革中立於不敗之地。

【延伸閱讀，更多職場發展化趨勢】



哪些職業20年後或將式微消失？ 銀行員、飛機師首當其衝有原因…

+ 9

進修｜LinkedIn公佈20大熱門線上課程 了解職場趨勢增值不嫌晚！

+ 37

【本文獲「經理人」授權轉載。】