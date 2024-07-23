AI職場｜HR、行銷5職業才是未來金飯碗？關鍵在「一點」難被取代

AI會取代哪些工作？AI失業潮已不是幾年之後的未來式，而是現在進行式，先前日本事務機大廠「柯尼卡美能達（Konica Minolta）」公告將在全球裁員2400人，其中原因之一是「柯尼卡美能達」將藉由導入生成式人工智慧（AI）提升生產力，因此會於全球減少員工數量。那麼甚麼工作不會被AI取代呢？



AI失業潮已不是幾年之後的未來式，而是現在進行式，那麼甚麼工作不會被AI取代呢？（Canva）

對此，《泰國匯商銀行》列舉出「5種AI無法取代的工作」：

1. 人力資源

被AI取代率：僅為0.55％



泰國匯商銀行報道，人力資源部門需要擁有許多軟性的技能，像是領導能力、溝通能力，並與內部員工建立關係，而這些工作內容是AI目前無法執行的工作。

2. 銷售／行銷／公共關係

被AI取代率：分別為1.3％、1.4％、1.5％



銷售工作需要具備與人溝通、聆聽、建立關係、理解他人，並運用口才和心理學等技能；行銷工作則需要創意思維或創新的行銷活動，並理解客戶需求。至於公共關係工作則需要軟性技能，包括溝通能力以建立對人的理解，人際關係技能以及撰寫高水準的宣傳新聞，來塑造組織形象，這些都是AI還無法做到的工作。

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3. 活動策劃

被AI取代率：為3.7％



活動策劃需要具備多方面的專業技能，包括在活動策劃中發揮創造力，利用溝通技巧向客戶展示活動，並讓客戶理解。並於管理工作中展現領導能力，解決突發事件，也需要團隊合作的技能。活動策劃工作需要擁有多方面的專業技能，AI目前難以執行這樣的工作。

4. 文學寫作

被AI取代率：為3.8-4％



文學寫作需要運用多方面的知識和藝術，利用語言藝術來進行更高級溝通，根據不同的情境，透過文字表達情感並講述故事。使用語言來表達情感是一項複雜且具有比喻性和象徵性意義的工作，對於AI來說非常困難。

5. 平面設計

被AI取代率：為8.2％



平面設計工作需要想像力和創造力，以及新穎的想法和創意，而這些技能是AI目前無法辦到的。至於容易被AI取代的工作有哪些特徵呢？多為重複性高，或者工作內容不會隨者時間有所改變。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：未來不會被AI取代的工作有哪些？5種職業成搶手金飯碗！完全不擔心會失業】