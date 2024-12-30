「遲10分鐘」不算遲到？你的時間觀念　或已與Z世代有着時代鴻溝

在Z世代眼中「晚10分鐘」等同「準時」？為何不同世代間的時間觀念有重大差別？



怎樣算準時？這個問題，不同年齡層的人答案可能不一樣。線上會議軟體公司Meeting Canary的一份研究中提到，Z世代族群中相當比例認為比約好的時間晚10分鐘，仍然算「準時」，然而對準時與否的認知差異，也可能在職場上釀出衝突。

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晚10分鐘也不算遲到？Z世代、千禧世代、X世代時間觀念有大差異

Meeting Canary今年在英國收集了上千份問卷，調查人們對會議的準時與否有甚麼看法，結果發現不同年齡層的受訪者，對準時的概念有着相當大的差異。

接近一半（47%）的Z世代受訪者認為，遲到5分鐘、10分鐘仍然是「準時」，但這種容忍度似乎隨着年紀增長而降低。

約40%千禧世代（1980到1990年代）可以接受10分鐘的延遲，而這個數字到了X世代（1960到1970年代）下降至26%，嬰兒潮世代則僅僅只有20%接受。

在高達70%嬰兒潮世代眼中，準時就是在預定的時間前現身，沒有任何的寬限，相較之下只有22%的Z世代年輕人選擇了同樣的選項。

這樣的調查結果可能不是孤證。去年金融服務公司Databento行政總裁、麻省理工學院董事Christina Qi就在X上抱怨過，Z世代年輕人非常不守時，「我是MIT的面試官，每個申請人在Zoom面試時都遲到了。」

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Z世代為何對遲到更寬容？

但在替Z世代族群貼上「不守時」的標籤前，更令人好奇的是，為甚麼不同世代之間，對於準時有着可說迥異的觀念？

外媒《財星》（Fortune）指出，Z世代年輕人踏入職場的時間點恰好是疫情時期，線上會議時常需要多等待一些時間讓所有與會者解決連線不良、設定錯誤等大大小小的問題，晚於預定的時間正式開始可說家常便飯，甚至是一種「禮貌」。

許多Z世代年輕人可能從來沒經歷過開會遲到、被許多雙眼睛盯着入座的尷尬，尤其在遠端辦公時期加入職場的族群，對工作彈性有着更高的要求，一旦公司要求回歸常態、解除居家辦公的政策，他們可能會乾脆尋找下份工作。

另一方面，Z世代可能更重視工作生活平衡，而將「準時」這件事擺到了次要的位置上。「相較於其他世代族群，比起工作上的壓力──包括匆忙準時參加會議，世代可能更重視生活及工作的平衡，以及心理健康。」Meeting Canary創辦人勞拉．范．比爾斯（Laura van Beers）表示，對年輕世代而言，遠端辦公模糊了會議禮儀，相對地年長工作者則保有較為傳統的觀念。

《Fast Company》則提到，Z世代更加注重如何利用自己的時間，因此對不必要的會議容易顯得不情不願。他們遲到的這場會議，原先可能根本不必召開，只要透過電子郵件溝通就能解決。

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幫Z世代喊冤，把控時間是所有年輕人的課題

另外，也有人為Z世代喊冤，認為並沒有Z世代更常遲到、沒有時間觀念這件事。美國羅格斯大學傳播學院助理教授馬克．比爾（Mark Beal）就指出，他的工作每天都會接觸到Z世代族群，當然每堂課都會有人早到或遲到，但整體來說Z世代與其他世代沒有太大的不同。

「在我30年職涯中，很少會議能夠準時開始。」比爾表示，如果是千禧世代、X世代或嬰兒潮世代的族群，開會時總是會早到5分鐘。

而波士頓顧問公司資深合夥人尼克．索斯（Nick South）則認為，遲到、動作慢不是Z世代專屬的問題，而是每個職場新鮮人都會經歷、需要學習的課題。「我們所有人進入職場時，花費了很多時間學習，把時間浪費在沒有效率的事情上，當你做得更久就會知道何時需要專注、哪裏有捷徑可抄。」

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】