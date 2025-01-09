提防老細「6大卑劣手段」貪功、自保！有人被拿來祭旗仍蒙在鼓裏

提起公司高層，你會想到甚麼呢？品格高尚？光明磊落？現實其實存在一些手段卑劣的高層，今天半宅職薯就和大家揭露他們的手法。



手段卑劣的高層，往往會用以下6招來上位及自保：（按圖了解）



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轉移視線

當高層遇到不懂回答的問題，他們不會承認自己無能，反而會轉移視線，批評這條問題本身就有問題。

例如你問高層：「怎樣解釋在現在市道差的狀況肥上瘦下？」

高層會答：「你說現在市道差，究竟數據從何來？又怎樣確定這些數據準確？研究方法是甚麼？我認為你的立論本身就有偏頗。」

解決提出問題的人

當有人提出問題，而高層不能夠解決，高層便不去解決問題，反而去解決提出問題的人。

例如有小薯指出高層每天都借開會為名，到高級餐廳用膳又入公司數。高層便會叫人檢查清楚這位小薯每天是否準時上班，找出他的痛腳，令他收聲。

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攤薄責任

當有一件很棘手的問題要高層解決，高層第一件想到的事，並不是如何解決這個問題，而是如何逃避事情弄垮的責任。

高層會立即組成一個工作小組，把自己的角色定義為聯絡和協調，卻不是決策。到最後出了大亂子，責任也由整個工作小組攤分，自己責任大幅攤薄。

代罪羔羊

當高層看得出公司存在一個重大危機，他便會在危機爆發之前，找一個代罪羔羊。

例如高層會突然從中層晉升一位上進同事至高層，這位上進同事突然得到晉升，必然會欣然接受更多責任。於是，這些高層便把這個大炸彈放到他身上，當有一日炸彈要爆，便乾脆開除這位新晉職員，以向大家交代。

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轉虧為盈的詭計

高層在上任之前，誓神劈願向股東說會把公司轉虧為盈。

但實際上，這位高層上任後便把公司大幅縮小，縮到好像小店一樣，那麼獲得盈利，變容易得多了。

讓下一手孭鑊

高層的世界，存在讓下一手孭鑊這卑劣法則。

例如高層的任期是三年，便在這三年大力發展新項目，然後想盡辦法把還款日期定在三年之後。於是在他在任的三年，公司必然大放異彩。在他卸任之後，公司便要還錢，那麼接這個攤子的下一手，自然會被人責罵化神奇為腐朽。

結語

必須聲明的是，並不是每一位高層都手段卑劣的，也有很多光明磊落，正直不阿的高層。這篇文章只是集中討論小部分卑劣的高層而已。

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