人工低卻要處理大量工作？他疑惑該否認真上班　網民意見非一面倒

不少社會新鮮人工作內容繁雜薪水又低，一名網友在Dcard表示，有時候看到低薪職缺工作內容複雜，還要具備多種專業能力，但又常在網上看到別人說「領多少錢做多少事」之類的話，讓他想問「領低薪做事真的不用太認真嗎？」貼文曝光不少老鳥吐槽，「根本只是不想認真工作的藉口」。



說到底，就是你肯不肯「先蝕底」給公司：（按圖了解）



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事主表示，有時候會聽到別人說甚麼「領多少錢做多少事」之類的話，卻又會在網上看到一些只有基本薪資，但工作內容卻蠻多的職缺，例如擔任工廠作業員，同時還要具備文書處理能力，有些甚至還要求一些其他方面的專業能力，低薪卻做了一堆工作並不符合「做多少事」的說法，因此他好奇網友的想法。

貼文底下不少網友表示因人而異：

·「只要你臉皮夠厚，被罵當耳邊風都可以」

·「如果你的心態是只想躺平，我完全認同領多少錢做多少事」

·「既然領的是基本底薪，當然就是找單一性質的工作，比較符合勞資條件」

·「正確的態度應該是做好每件事情，有能力之後跳更好的，如果你的思想一開始就這樣，那永遠都會低薪」

·「摸魚是一種人生態度」



也有不少人強調比起執着於薪水與工作態度，不如想想怎麼創造自己的價值：

·「這可能可以幫助你未來的職涯發展，所以有些人就當作是磨練跟學習」

·「你該思考的是能在這學到甚麼，讓你有條件去挑戰更高薪的工作，而不是計較工作的CP值」

·「如果想要越來越高薪，那就要想辦法在工作中創造自己價值」

·「看你去做那份工作是抱持甚麼心態，是累積工作經驗好提升自己就業市場價值，還是累積怨念」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】