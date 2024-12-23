LVMH CEO一天怎過？年屆75歲的他每日工作12小時、一早巡視25間店

LVMH 的董事長兼行政總裁伯納・阿爾諾（Bernard Arnault）靠着雷厲風行的收購風格，建立起橫跨時尚、美酒、珠寶、彩妝的全球奢侈品帝國，已累積收購超過 80 個品牌，旗下包含Dior、Louis Vuitton、Moët Hennessy、Kenzo、Guerlain、Céline、Sephora、Bulgari、Tiffany & Co. 等品牌。



LVMH 的董事長兼行政總裁伯納・阿爾諾（Bernard Arnault）。（LVMH官網）

阿爾諾上班的日子就是這樣度過：（按圖了解）



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人稱「商業巨鱷」的阿爾諾，對外銳利、對內苛刻，有員工形容每當阿爾諾進到辦公室，都感覺溫度下降了 8 度，而在匯報業績時，絕對不能說「銷售力道強勁」，因為阿爾諾非常厭惡自滿或是「覺得這樣就夠了」的心態，他的經營理念是，哪怕集團富可敵國，永遠都有茁壯的機會。

阿爾諾一絲不苟和工作狂的性格，讓他叱吒商場，也讓他累積了驚人的財富，他一度是《福布斯》（Forbes）全球富豪榜的榜首。截至撰寫本文前，根據《富比士》報道，阿爾諾跟他的家族的淨資產已累積到 1907 億美元，位居全球第三大富豪。

一天工作 12 小時！不願撕下「世界首富」標籤的男人

而現年 75 歲的他，仍對工作樂此不疲。阿爾諾曾說：「只要我不是世界首富，我就不會真正快樂。」 即使他如今仍是法國最有錢的男人。

他告訴《彭博社》，自己每天早上到辦公室時都會非常開心。儘管他坐擁的財富可以讓他隨時退休，但他還是保持緊湊的行程，對他來說，最想追求的奢侈品，就是馳騁商場的快感。

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據《Boss Hunting》報道，阿爾諾每天從早上 8 點工作到到晚上 8 點半，一日工時達 12 小時是常態，而他日常的行程如下。

上午：集中精神處理策略會議、財務分析等費神的工作

早上 6 點，阿爾諾會在巴黎郊外的一座廣闊的 17 世紀豪宅中醒來，開始進行瑜伽和冥想，配上古典音樂，並享用營養均衡的早餐，像是水果、堅果、燕麥、綠茶。另外，也會花一個小時閱讀新聞，並向家人和部屬發送訊息。

在平日周間，他習慣在早上處理較費神的工作，例如和旗下品牌的執行團隊、品牌經理開例行的策略會議，再針對前一天的集團財務狀況做回顧，包含全球超過 6000 間店面跟線上的銷售數據、市場趨勢等。儘管他將大部分日常管理工作交給了他的高管們，他仍然密切關注每個品牌的表現。

中午：腦力激盪，了解流行趨勢

阿爾諾擅於挖掘新市場並抓住機會，來壯大集團的商業版圖。在午餐時間的前後，他會把心力放在「創新」的事務上，例如會見創意總監，並分析最新的時尚和美容趨勢，或是與業界領袖共進午餐，他習慣吃法國當地清淡的時令佳餚搭上一杯葡萄酒。

下午：巡視店面，並進行策略會議與考核

平日周間下午的行程會是店面、工廠、設計工作室的實地考察，也還會再繼續安排其他策略會議跟 KPI 考核。

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晚間：與子女家庭聚餐，回顧一日行程

阿爾諾晚上 8 點半下班，會優先安排家族聚餐，也近似於午餐會議的延伸，他會和子女們討論商業議題、旗下品牌的經營狀況與看法。

阿爾諾的子女們各自被安排管理不同的品牌，例如他的女兒戴爾芬（Delphine）負責管理旗艦品牌 Louis Vuitton ；兒子安東尼（Antoine）則管理 Berluti 和 L'Orbiana，甚至連最小、年僅 23 歲的兒子尚（Jean）也在 Louis Vuitton 的手錶部門工作。

最後的繼承權會落入誰手中，一直都是外界期待的大戲，他告訴《彭博社》（Bloomberg），「我有 5 個孩子都在集團裏工作，我也要看看他們誰有能力接棒。」透過聚餐，阿爾諾也可以更了解他們各自的管理狀況。

最後他會回顧一整天的會議與行程，再為隔日的奮鬥醞釀。

周末：一個早上巡 25 間店，花 20 分鐘彈琴

阿爾諾每周六都會巡視自家的商店，去評估庫存量，還有與員工和顧客交流，並親自檢查奢侈品牌的每一個細節，一個早上可以跑 25 間店，甚至會去視察對手的店面，藉此評估零售業務。

周末還會撥出 20 分鐘的時間，在 LVMH 的巴黎總部彈他的 YAMAHA 三角鋼琴，藉此放鬆心靈。

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