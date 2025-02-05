每天都覺得很累？用「精力管理法」提升狀態　單靠早瞓並不足夠

早上剛踏進辦公室，手裏的咖啡還沒喝完，就已經開始打哈欠；吃完午餐後，腦袋昏沉無法集中注意力，試了各種提神方式依舊無精打采，每到假日只覺得自己像是被掏空了一樣。這是你的日常嗎？



根據蓋洛普（Gallup）《2024 年全球職場現狀報告》，全球 58% 的受訪者表示他們在工作中「掙扎吃力」，另有約 8% 受訪者承認，他們在工作中「受盡折磨」。但報告也指出，當人們覺得工作有意義，並在人際關係中找到價值時，就能提升日常滿足感並減少負面情緒。

問題是，找到這種「有意義」的狀態並不容易，而且這種狀態亦非單靠熱情驅使，倘若太想把事情做好，反而容易將精力耗盡而陷入倦怠，甚至失去自己的健康。

《你不是懶，而是能量低》作者林揚程認為，破局的關鍵並非單純地休息、放假，而是善用「精力管理」，在最佳狀態下做好最重要的事。

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工作的意義是自己賦予，先找到和價值觀相符的任務

甚麼是精力管理？精力管理關注的是「質」的提升，強調有效管理並分配自身精力，並減少職業倦怠。

林揚程在書中提出「精力金字塔」的核心概念：

體能是基礎，情緒是調節器，思維是引擎，而精神則是方向盤。如果缺少其中任何一部分，我們的精力管理都會大打折扣。

他認為當體能、情緒、思維和精神這四個層面彼此協調，我們才能達到最佳狀態。

以精神維度為例，林揚程認為，如果覺得工作毫無意義，精力再充沛也難以持續投入。但他也提醒，工作本身是沒有意義，意義是我們賦予的，唯有理清自己的價值觀、找到工作的目標和願景，才能在工作中找到動力。

倘若對任何工作都不感興趣，林揚程建議，可以透過價值觀測試找出自己真正重視的事情，進一步找出最適合自己的工作與目標。

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勉強自己維持正能量，反而帶來負能量！

「不要強求自己隨時保持正能量。」林揚程說，除了找到意義感，學會接受自己的情緒狀態也同樣重要。

他認為，創造積極的正向情緒雖有助於阻擋外在的負面情緒干擾，然而，過度追求正向思考，反而會讓自己身心俱疲。接受自己的能量低，允許自己適時休息和放空，才能在需要時爆發出最強的能量。

當你感到能量低時，與其勉強自己完成高難度任務，林揚程認為不如先分析自己一天中的高能量時段，將需要高度專注的工作安排在這段「黃金時間」。

此外，專注和放空需要適度切換，過度專注會讓大腦疲勞，適時放空、短暫冥想或休息，反而能幫助大腦維持長期專注力。

然而，知道這些精力管理的方法並不代表能輕易做到，改變的第一步往往最難。林揚程建議，不要急於挑戰高難度任務，而是先從低難度、低壓力的任務開始，像是午覺前先喝杯咖啡、戴上耳機聽 10 分鐘冥想音樂，就能在短時間恢復精力。

真正的自律，不是靠意志力硬撐，而是透過找到適合自己的方法，讓改變變得可行，才能脫離倦怠，重拾內在的動力與活力。

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