企業管理｜Elon Musk也要取經！喬布斯為何非「A級人才」不用？

喬布斯（Steve Jobs）的用人哲學時常為人稱道，其中經典的A級人才理論，強調只雇用最優秀的A級人才，其餘免談。



蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）在商業決策上的獨特見解，幫助蘋果成為當今最受矚目和成功的公司之一，而他的用人哲學也同樣影響深遠，成為全球科技業追隨取經的對象，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）也不例外。

3月30日，馬斯克在X轉推了一段喬布斯談及僱用頂尖人才的影片，其分享的文字認同了喬布斯的「A級人才理論」（A-Players）：只僱用最優秀的人才，並藉由建立A級人才團隊達到成功目的。

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好人才同性相吸，花香自然吸引蜜蜂

「我的成功很大程度是透過這些真正有天賦的A級人才，而不是滿足於B級和C級人才 。」在影片中，喬布斯解釋了團隊擁有A級人才對於取得成功的重要性。

當年在開發Mac電腦（Macintosh）之際，喬布斯曾試圖建立一支A級人才的最強團隊，過程中他意識到，當A級人才聚在一起時，這些人會非常樂於共同合作，他們只是無法容忍與B、C級人才共事。

他提到，由於A級人才不願意與B、C級人才一起工作，A級人才會形成一種自我監管（self-policing）的機制，「你會開始以透過A級人才群聚的方式來建立團隊，這種做法就會自動蔓延開來。」所謂物以類聚，擁有出色才能的人自然會吸引並激勵更多優秀人才加入，也因此，當A級人才成為管理層後，傾向於僱用更多的A級甚至A+級人才，構成良性循環，以此組成DNA為100% A級的全明星球隊。

「這些年來我了解到，當你有真正優秀的人時，你不必照顧他們。透過期望他們做偉大的事情，你就能讓他們做偉大的事情。」喬布斯說道。

招募A級人才的2個優勢，別讓二流人才扯後腿

全員A級人才的團隊有哪些優勢？

第一， A級團隊的每個成員能夠展現同樣水準的智力、智慧與知識，以及對於工作目標充滿熱忱，人人都是可靠且值得信賴的 。而且，A級團隊會進行自我監管，維持高品質、高標準的工作模式，不需老闆或上級緊盯在後，換句話說，A級團隊可以更全力以赴，而非分心處理B、C級員工所犯的錯誤。

第二，A級人才應該由同等優秀的A級人才管理，才能充分發揮潛力 。反之，A級人才若聘請B級人才，B級人才就會聘請C級人才，如此下來，A級人才將被平庸、低成就的人包圍而失去發展機會，公司創新突破的前景也將被受限。

喬布斯帶領下，偉大產品除了創造力，還靠優秀人才輸出

回顧喬布斯的傳奇事蹟，可以看出他如何帶領一批批出色的幕後人才締造蘋果的黃金時代。1997年喬布斯回巢擔任蘋果的行政總裁，在他果敢大膽、極具創造力的作風領導下，蘋果指標性產品接連問世，從曾經稱霸全球數位音樂市場的iPod、iTunes、Macbook、iPad，一路到幫蘋果打下10年江山的明星產品iPhone。

2007年iPhone第一代誕生，集多點觸碰操作、iPod音樂、手機等功能於一身，開創了智慧型手機新的時代，挽救蘋果曾瀕臨破產邊緣的慘況。這款顛覆時代的手機在喬布斯欽點接班人庫克（Tim Cook）任內，至今仍為蘋果貢獻將近過半營收，到了2024年，蘋果市值更升高到2.65兆美元。

鏡頭回到馬斯克，他在去年五月任命琳達·亞卡里諾（Linda Yaccarino）擔任X的行政總裁，試圖重振X的業務營運。馬斯克能否依循A級人才的策略達到成功目標，值得等待未來揭曉。

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