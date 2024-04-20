理財｜飲多杯咖啡非罪過吧！加了人工　使幾多儲幾多可「這樣計」

月初拿到薪水，你會怎麼花？你是每個月及時享樂、把錢花光的「月光族」，還是信奉少花錢、多存錢原則的「FIRE族」（financial independence, retire early，指經濟獨立、提早退休）？



這2種消費傾向形成一道金錢價值觀的光譜，許多人在這當中游移擺盪。從享樂族的觀點來說，錢似乎永遠都不夠花。《投資自己》表示，在網絡社群平台興起的現代，挑選自己好的一面對外發佈、暗自較勁誰過得更好，已經讓「成功」、「富有」、「幸福」的標準堆疊得更高。

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由儉入奢太過，錢留不住，過度節儉日子也不快樂

《讓幸福流進來的賺錢框架》提到，有一位得到200萬美元（約港幣1600萬元）彩票的得主，因為「想創造難忘回憶」，換了房子、帶家人度假；為了面子，準備的禮物都非常奢華，結果在2年內就把錢花光。

就連19世紀曾被稱為「世上最富有的人之一」的美國企業家康納留斯．范德比爾（Cornelius Vanderbilt），靠着經營航運和鐵路運輸致富，畢生累積上億美元資產，相當於2022年幣值的28.85億美元（約港幣226億元）。然而，除了兒子以外，家族之中再也沒有人躋身美國富豪榜。

《持續買進》作者尼克．馬朱利（Nick Maggiulli）指出，原因在於生活方式的高度膨脹：家族收入增加後，生活方式也跟着越來越奢侈；例如在馬背上進餐、住在紐約最奢華的豪宅，種種行徑，導致范德比爾家族沒落。

光譜的另一端會傾向把賺到的錢存下來、盡可能減少花費。比方說騎腳踏車上下班而不買車、搬到郊區居住，更極端一點的，可能自己栽培作物、住在露營車裏、多年不購物等。

經濟能力本該用來改善生活，但別過度消費延後退休年限

《賺錢，更賺自由的FIRE理財族》作者史考特．瑞肯斯（Scott Rieckens）說服妻子讓渡租賃的BMW車款，告訴她不應該為了享受奢侈品而延後退休時間；儘管妻子同意他的說法，也照他說的做，但在轉讓合約後的幾個月裏，她還是不開心。馬朱利表示，如果只是一直工作，卻沒有讓自己享受到辛勤勞動的果實，讓自己的生活環境變得更舒適，工作又有甚麼意義？

要怎麼花錢才合理？把錢變成自己喜歡的樣子，真的不好嗎？說到底，這真的有標準答案嗎？

馬朱利並不認為犒賞自己吃大餐、住更好的房子是一種罪惡，相反地，他認為有限度的提升生活品質，會讓自己感到非常愉快。比如你獲得加薪，可能會想要提高每個月的置裝費、伙食費，這些承擔得起的「膨脹」無傷大雅；但是，如果你花掉加薪額度的50%以上，就要注意了。因為這代表你退休後的支出也會跟着增加，要存下來的退休金變多，也就會讓你延後退休的時間。

馬朱利認為，當收入達到年支出額的25倍時就可以退休，假設A稅後年所得為10萬美元，每年花費和儲蓄各佔50%，則A需要125萬美元才能退休（10X0.5X25），若投資的實質報酬率為4%，A工作18年即可退休。

假設年薪增加到20萬美元，維持原本的50%儲蓄率，等於支出和儲蓄各10萬美元，支出比原先多了5萬美元。支出增加，代表生活方式改變，要維持提升的生活水準，退休所需金額也增加。A要能退休，等於要有250萬美元的儲蓄（10萬X25），需要工作更多年來彌補缺口；如果要按照原訂時程退休，儲蓄的比例必須大於原本的50%。

因此，當收入發生變化，支出和儲蓄也應該適當調整，馬朱利建議，若能把加薪額的一半以上存起來，剩下的用來提升生活品質也無妨。

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衝動購物未必能帶來幸福，定期「財務排毒」避免過度消費

一定程度的生活方式膨脹，會讓自己感到愉快，《快樂錢》表示，把錢花在讓事情簡化或免除不喜歡做的事，會讓快樂感大幅增加。比方說，通勤被視為上班族的痛苦來源之一，有些人會認為，如果可以賺到更多錢，通勤時間長一點也無妨，但書裏提到，通勤時間較長的人，其實對生活較不滿意。

如果你因為通勤時長而感到不愉快，可以選擇多花一點預算，搬到離公司更近的地方，如果是因為路上交通常把自己惹毛，或許可以改為搭公車或捷運，避免自己和其他駕駛人發生衝突。

另外一個常見的情境是日常消費。前面提到，隨着收入增加，許多人會不自覺買更多的衣服、鞋子等，或是提高消費的客單價，享受生活，但這些多餘的花費，也可能是受到外在環境影響。例如社群平台追蹤的設計師或品牌推出新商品、親朋好友揪團參加團購，我們很容易在欠缺考慮的狀況下亂買東西、增加支出，反而降低生活品質。

《金錢性格》作者梅麗莎．布朗恩（Melissa Browne）提到，這些支出是受到外在強力影響，而非自己主導的消費，很容易形成不健康的財務狀況。因此，她每年會進行2次、每次30天的 財務排毒，這段時間她會取消追蹤或訂閱任何引誘自己花費的人事物，也不會買任何新東西，重新掌握自己的金錢環境。

重大支出須考量機會成本，與未來生活穩定性

前面討論日常的小額花費，那如果遇到需支出更多的重大花費，例如買樓、買車，該怎麼思考？

以買樓來說，《金錢的才能》、《投資自己》、《金錢法則》的共同建議，這個決定會牽涉到個人的價值判斷，不要讓社會價值觀左右你的選擇。即使你有能力購買，也不一定非買不可；因為房屋需要金錢和時間維護，還有數十年的貸款、稅金，如果生活的現狀還存在很多不確定因素，比如想創業、旅行、換工作等，就不適合買房。也就是說，要考慮你的機會成本，才不會因為買房，而減損你的生活品質。

如果要買房，除了計算首期、負擔房貸等金錢成本的問題以外，《金錢法則》提到，還要考量你是否會在這裏長期居住至少5～10年；你在短期內是否會面臨任何重大人生改變？書中提到，唯一會真正造成損失的，只有不得不賣的情況，若金額負擔不起、不確定是否能長期居住，且還沒有穩定的私人和職業生活，《持續買進》建議租屋即可。

那買車呢？《沒錢更要買套好西裝》作者午堂登紀雄分享，他當時在月薪實拿7萬日元（約港幣3千5百元）的情況下，貸款買了90萬日元的車，只因為自己想要而購買；買車之後，隨之而來的停車、加油、保險，甚至是牌照稅等費用，讓他存不了錢。

他建議思考「把有限的金錢分配到對自己重要的事物」，以及「這項開銷可以得到甚麼回饋」 ；以長遠規劃為思考基礎，才不會因立即可得的方便而得不償失。無論你的重大支出事項是甚麼，先思考目的是否是個人需要，再自問未來5～10年的規畫是否穩定、有無重大改變，最後再考慮是否可負擔所有費用，才能在有限收入的情況下，為自己打算。

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Q：我可以每天多花200元，享受小確幸嗎？

假如每天一杯咖啡、甜點，能帶給你快樂和滿足，適時消費也沒關係；要避免的，是出自於習慣的無意識消費，像是自己泡咖啡也可以但習慣買。盲目消費則是指4種受到刺激而花錢的情況：

1. 發現特價或折扣，而購買計劃以外的東西；

2. 互相比較、競爭的心態；

3. 依賴信用卡而支付過高卡債；

4. 在焦慮等情緒下的衝動消費



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