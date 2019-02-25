【職場技巧】一日之計在於晨　五大技巧善用上班第一個鐘

打工仔想提升工作效率及生產力，往往都鑽研很多方法。但有時由最基本的善用早上做起，已經很足夠。返工第一個鐘尤其關鍵，決定了接下來一整天的狀態，而想用好這一小時，可以由5個秘訣做起：早起身、前晚plan定、由最困難的工作開始及以高價值的任務優先。

如何善用上班的第一個小時，原來對整天的工作效率都有影響。（Getty/VCG）

一日之計在於晨，而決定每一日的工作效率的秘訣其實就在於上班第一個小時。每朝早一開始，立即完成最重要的事情，以此進入工作狀態。最容易的啟動方或就是於頭一小時優先解決最重要的任務。

早上以最高價值的工作優先

怎樣定義每一項工作的價值呢？很簡單，假如它佔據大量時間卻對工作視野及長期目標無甚裨益，就等於沒有價值，打工仔要學會避開這些事情。例子包括不停覆whatsapp和無關痛癢的電郵，這些宜在午飯前後，上班後下班前15分鐘內解決。

著名時間管理和效率方法GTD（Get Things Done）的發明人David Allen曾經在作品中提及：「如果你不留心注意力去了哪裡，就會用多了遠遠超過應花的注意力。」曾有研究指出，一旦專注被瑣事打斷，平均而言，人就使用多過23分鐘來恢復狀態。

由最困難的任務開始

除了價值最高之外，返工第一個鐘也可以由最困難的任務盟始。一日事務中，總有幾項是打工仔是非常討厭的，然而，如果頭一個小時就由最不想做的事情開始，正如俗語「早死早超生」所言，反而能夠使人自我感覺良好、有價值，具有打氣作用。

早起床其實是提升早晨生產力的最常見方法之一。很多成功人士、商業大佬都習慣早起。理由都是早上沒有太多干擾，足夠清靜，是處理重要事情的理想時間。（Getty/VCG）

早起身

善用上班的第一粒鐘，善用的前提是具有好精力，言下之意，打工仔要早睡早起。早起床其實是提升早晨生產力的最常見方法之一。很多成功人士、商業大佬都習慣早起，誠哥李嘉誠未退休前每天都6點起身，風雨不改。Apple教主喬布斯生前同樣6點起床，現任CEO Time Cook更誇張，喜歡4點醒來。他們的理由都是早上沒有太多干擾，足夠清靜，是處理重要事情的理想時間。

前晚Plan定

善用第一個小時的最後技巧是前晚規劃好明天工作。這又與第一、第二個技巧有關。怎樣找出暖高價值和最困難的任務？自然是事前找出來同時。想快快進入工作狀態，就不能做plannning。一般而言，打工仔最有精神的時段都是早上，雖然很多人都習慣當天才計劃當天事，但這種做法的壞處是把狀態最好的頭一小時浪費在計劃上了。相反，前一晚plan定的壓力相對小，人一回到辦公室，知道自己要做甚麼，心定之餘，可以立即去馬，如火如荼展開工作。因此，想善用第一粒鐘，就不能那一刻才來做planning，而是要前晚想好。

選擇優先次序

坐低後，不論打工仔選擇是由最難嚼還是營養最高的骨頭開始嚼，都無所謂。只是，打工仔習慣使用To Do List（待辦清單）來計劃優先次序的話，便一定要確保在每項任務旁，寫下預計及實際所需時間。目的是每次一看清單，就能衡量個人能力和進度，以便下次更適當地安排時間。

Twitter CEO Jack Dorsey曾以推文分享自己有兩個清單：To do list （待辦清單）及 Won’t do list （不要做清單），並在最後列出三條問題：今天發現了甚麼、今天為甚麼而感恩及今天幫了甚麼人。（Getty/VCG）

Twitter CEO Jack Dorsey曾以推文分享自己有兩個清單：To do list （待辦清單）及 Won’t do list （不要做清單），並在最後列出三條問題：今天發現了甚麼、今天為甚麼而感恩及今天幫了甚麼人。他認為Won’t do list上以無需即時處理的工作為主，有助於專注當天任務，而三條問題可以令自己思想正面，心情愉快。

總括而言，早起床，一天由最困難的事情開始，可令打工仔集中精力完成關鍵任務。而提早計劃有助避免浪費早上的寶貴精力，直入正題，亦是一個讓打工仔於是一天結束時斷開連接並重啟的途徑。最後，早睡早起，培養健康的作息，才有充沛的精力應付明天的難題。

各位打工仔不妨由今天開始，結果滿意的話就嘗試一週，一周足夠決定你是否繼續下去了。

（資料來源：Medium、Business Insider）

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