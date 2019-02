【職場技巧】一日之計在於晨　五大技巧善用上班第一個鐘

打工仔想提升工作效率及生產力,往往都鑽研很多方法。但有時由最基本的善用早上做起,已經很足夠。返工第一個鐘尤其關鍵,決定了接下來一整天的狀態,而想用好這一小時,可以由5個秘訣做起:早起身、前晚plan定、由最困難的工作開始及以高價值的任務優先。

如何善用上班的第一個小時,原來對整天的工作效率都有影響。(Getty/VCG)

一日之計在於晨,而決定每一日的工作效率的秘訣其實就在於上班第一個小時。每朝早一開始,立即完成最重要的事情,以此進入工作狀態。最容易的啟動方或就是於頭一小時優先解決最重要的任務。

早上以最高價值的工作優先

怎樣定義每一項工作的價值呢?很簡單,假如它佔據大量時間卻對工作視野及長期目標無甚裨益,就等於沒有價值,打工仔要學會避開這些事情。例子包括不停覆whatsapp和無關痛癢的電郵,這些宜在午飯前後,上班後下班前15分鐘內解決。

著名時間管理和效率方法GTD(Get Things Done)的發明人David Allen曾經在作品中提及:「如果你不留心注意力去了哪裡,就會用多了遠遠超過應花的注意力。」曾有研究指出,一旦專注被瑣事打斷,平均而言,人就使用多過23分鐘來恢復狀態。

由最困難的任務開始

除了價值最高之外,返工第一個鐘也可以由最困難的任務盟始。一日事務中,總有幾項是打工仔是非常討厭的,然而,如果頭一個小時就由最不想做的事情開始,正如俗語「早死早超生」所言,反而能夠使人自我感覺良好、有價值,具有打氣作用。

早起床其實是提升早晨生產力的最常見方法之一。很多成功人士、商業大佬都習慣早起。理由都是早上沒有太多干擾,足夠清靜,是處理重要事情的理想時間。(Getty/VCG)

早起身

善用上班的第一粒鐘,善用的前提是具有好精力,言下之意,打工仔要早睡早起。早起床其實是提升早晨生產力的最常見方法之一。很多成功人士、商業大佬都習慣早起,誠哥李嘉誠未退休前每天都6點起身,風雨不改。Apple教主喬布斯生前同樣6點起床,現任CEO Time Cook更誇張,喜歡4點醒來。他們的理由都是早上沒有太多干擾,足夠清靜,是處理重要事情的理想時間。

前晚Plan定

善用第一個小時的最後技巧是前晚規劃好明天工作。這又與第一、第二個技巧有關。怎樣找出暖高價值和最困難的任務?自然是事前找出來同時。想快快進入工作狀態,就不能做plannning。一般而言,打工仔最有精神的時段都是早上,雖然很多人都習慣當天才計劃當天事,但這種做法的壞處是把狀態最好的頭一小時浪費在計劃上了。相反,前一晚plan定的壓力相對小,人一回到辦公室,知道自己要做甚麼,心定之餘,可以立即去馬,如火如荼展開工作。因此,想善用第一粒鐘,就不能那一刻才來做planning,而是要前晚想好。

選擇優先次序

坐低後,不論打工仔選擇是由最難嚼還是營養最高的骨頭開始嚼,都無所謂。只是,打工仔習慣使用To Do List(待辦清單)來計劃優先次序的話,便一定要確保在每項任務旁,寫下預計及實際所需時間。目的是每次一看清單,就能衡量個人能力和進度,以便下次更適當地安排時間。

Twitter CEO Jack Dorsey曾以推文分享自己有兩個清單:To do list (待辦清單)及 Won’t do list (不要做清單),並在最後列出三條問題:今天發現了甚麼、今天為甚麼而感恩及今天幫了甚麼人。(Getty/VCG)

Twitter CEO Jack Dorsey曾以推文分享自己有兩個清單:To do list (待辦清單)及 Won’t do list (不要做清單),並在最後列出三條問題:今天發現了甚麼、今天為甚麼而感恩及今天幫了甚麼人。他認為Won’t do list上以無需即時處理的工作為主,有助於專注當天任務,而三條問題可以令自己思想正面,心情愉快。

總括而言,早起床,一天由最困難的事情開始,可令打工仔集中精力完成關鍵任務。而提早計劃有助避免浪費早上的寶貴精力,直入正題,亦是一個讓打工仔於是一天結束時斷開連接並重啟的途徑。最後,早睡早起,培養健康的作息,才有充沛的精力應付明天的難題。

各位打工仔不妨由今天開始,結果滿意的話就嘗試一週,一周足夠決定你是否繼續下去了。

(資料來源:Medium、Business Insider)

